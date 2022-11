Samsung lancia due nuove app: arrivano DropShip e RegiStar, ecco a cosa servono

Samsung aggiorna la sua suite Good Lock con due nuovi moduli: da un lato, DropShip, una sorta di WeTransfer che permettere di condividere file fino a 5 GB con altri dispositivi, anche laptop. Dall'altro lato, RegiStar, un'app che permette di personalizzare alcune delle funzionalità dello smartphone Samsung. Scopriamo insieme di che cosa si tratta!

Samsung lancia DropShip e RegiStar, ecco a cosa servono

Samsung ha appena aggiornato la suite Good Lock introducendo due nuovi moduli: DropShip e RegiStar. Con il primo, il produttore mira a rendere il processo di condivisione di file e documenti molto più pratico e veloce. L'app in questione, infatti, permette di trasferire facilmente i file dallo smartphone Samsung a un qualsiasi dispositivo, che si tratti di un tablet, di un iPhone, di un altro smartphone o persino di un laptop.

DropShip funziona in modo molto simile a WeTransfer: una volta selezionati i file che si desidera inviare (rispettando un limite di 5 GB giornalieri), l'app creerà un collegamento che potrà essere condiviso e un codice QR. Gli utenti potranno avviare il download dei file scansionando il rispettivo codice o cliccando sul link appena generati.

Al momento, questo modulo sembra essere disponibile nella sola Corea del Sud, ma non si esclude la possibilità che Samsung possa implementarlo anche in altri mercati in un prossimo futuro.

L'altro modulo è RegiStar, un'app che permette di personalizzare alcune funzionalità dello smartphone Samsung come il layout, la cronologia di ricerca, il tasto di accensione e molto altro. Grazie a questo modulo si può, ad esempio, personalizzare e riorganizzare la schermata iniziale delle Impostazioni, rimuovendo delle voci, conferendo loro un nuovo nome o riorganizzando il loro ordine.

E ancora, RegiStar permette di personalizzare i risultati della ricerca e nascondere i suggerimenti di tag correlati; attivare e personalizzare le azioni con doppio e triplo tocco, impostando – ad esempio – il doppio tocco per aprire l'app della fotocamera e il triplo tocco per acquisire uno screenshot. O ancora, si può scegliere di attivare l'assistente vocale di Google con una pressione prolungata del pulsante di accensione.

L'app dovrebbe già essere disponibile per il download tramite il Galaxy Store. Fateci sapere se siete riusciti a scaricarla oppure no qui sotto nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il