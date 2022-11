Xiaomi si prepara al Black Friday: spendi e risparmia, offerte lampo quotidiane e bundle scontati!

L'evento più atteso di fine anno sta per arrivare ma nel frattempo chi ha detto che non è già possibile risparmiare? Xiaomi ha lanciato la promozione Road to Black Friday 2022 con le prime offerte su smartphone e prodotti smart life: tante occasioni, bundle consigliati, l'iniziativa Spendi & Risparmia e Flash Sale quotidiane. Insomma, un antipasto decisamente ricco!

Road to Xiaomi Black Friday 2022: tutte le occasioni per risparmiare

L'iniziativa promozionale Road to Xiaomi Black Friday 2022 è disponibile nello store ufficiale del brand e sarà valida fino al 17 novembre. Durante questo periodo è possibile acquistare smartphone ed accessori (indomabili, audio, prodotti per la casa e tanto altro) a prezzo scontato.

Inoltre, grazie alla promo Spendi & Risparmia è possibile ricevere 20€ di sconto ogni 250€ spesi oppure 40€ di sconto ogni 450€ spesi. All'interno della pagina dedicata all'iniziativa trovate non solo le offerte dedicate ai singoli prodotti Xiaomi ma anche vari bundle consigliati (in modo da sfruttare la meglio lo sconto Spendi & Risparmia).

Ogni giorni ci sono poi delle offerte lampo: si tratta di Flash Sale che vi permettono di mettere le mani su alcuni dei dispositivi Xiaomi più apprezzati, con sconti super. Infine vi segnaliamo che è possibile mettere un “Mi Piace” ai prodotti che vi interessano: più like riaveranno e maggiori saranno gli sconti!

