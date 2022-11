Black Friday 2022: tutto sull’evento più importante di fine anno!

L'ultimo venerdì di Novembre è ormai un evento universale: appassionati di sconti e curiosi sono accomunati da un'unico intento, ossia il massimo risparmio. Il Black Friday 2022 è il momento più alto dell'anno quando si parla di offerte, occasioni su Amazon e nei principali store online: in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sulle date dell'iniziativa e su dove comprare per mettere le mani sul meglio della tecnologia (e non solo)!

Quando è il Black Friday 2022, quanto dura e come seguire le offerte in tempo reale

Partiamo subito con il chiarire quand'è il Black Friday: quest'anno la data è fissata per il 25 novembre 2022. Si tratta dell'ultimo venerdì del mese, come da tradizione. Ovviamente è bene specificare che l'evento non dura solo un giorno: anche se il Black Friday viene fatto cadere in questa data, si tratta del momento clou. In realtà store e brand danno il via ad iniziative già dalla metà di novembre (e continuano anche negli ultimi giorni del mese).

Di seguito trovate una panoramica di tutte le date dell'evento.

8 novembre – Early Black Friday Deals Amazon

– Early Black Friday Deals Amazon 25 novembre – Black Friday

– Black Friday 28 novembre – Cyber Monday

La durata del Black Friday va dal 21 al 28 novembre, ma ovviamente ci sono varie iniziative promozionali in anticipo (tra cui quella di Amazon).

Come fare per seguire le offerte del Black Friday in tempo reale? Come ogni anno vi basterà seguire i nostri canali Telegram (a partire da GizDeals) per trovate tutte le occasioni più interessanti.

Curiosità – Qual è il significato del Black Friday?

Il Black Friday, ossia il venerdì nero, è il nome con il quale si indica il giorno successivo al Ringraziamento negli Stati Uniti (ossia il quarto giovedì del mese di novembre). Generalmente, l'origine di questo evento viene fatto risalire proprio agli USA: lo scopo sarebbe quello di favorire le spese natalizie con sconti ed offerte.

Ma perché si parla di venerdì “nero”? Da noi il termine potrebbe indicare qualcosa di nefasto e spiacevole, ma in realtà il significato è molto diverso. Negli anni 60 i registri contabili dei negozianti venivano redatti a penna: l'inchiostro utilizzato per indicare i conti in perdita era quello rosso mentre l'inchiostro nero nel caso di conti in attivo.

Le nostre guide all'acquisto

Se siete indecisi su cosa comprare durante il periodo promozionale del Black Friday 2022 allora le nostre guide all'acquisto vengono in vostro soccorso. Abbiamo stilato per voi una serie di contenuti aggiornati mensilmente, dove selezionami i migliori prodotti tech d'acquistare (che diventano ancora più golosi se in offerta).

Tutte le offerte dedicate al Black Friday 2022

Store online

In questa sezione vi segnaliamo le promozioni direttamente dai migliori store online: impossibile non partire da Amazon, l'e-commerce preferito dagli utenti grazie al suo programma Prime, ma ci sono anche tantissime altre occasioni imperdibili (e le trovate tutte qui)!

Amazon

Le offerte targate Amazon cominceranno già dal giorno 8 novembre, ma ovviamente il picco sarà raggiunto durante la settimana del Black Friday. Eccovi la pagina dedicata all'evento (che sarà attiva non appena l'e-commerce darà il via alle danze).

eBay

MediaWorld

Da MediaWorld sono già disponibili le prime offerte per il Black Friday: smartphone, PC, TV ed elettrodomestici a prezzo stracciato!

Unieuro

Lo store Unieuro ha dato il via agli sconti con il volantino Temptation Black Friday: anche in questo caso le occasioni non mancano di certo (anche se il momento culminante sarà la settimana del venerdì nero.

Expert

Anche Expert non scherza ed ha giocato d'anticipo con le prime sorprese su smartphone, TV, elettrodomestici, portatili, smart home ed accessori. Un volantino ricco di sconti già da inizio mese!

Brand

Oltre agli store, anche i principali brand (cinesi e non) sono soliti lanciare iniziative dedicate al Black Friday. In questa sezione trovate tutti gli eventi dei singoli marchi tra cui spuntano i soliti nomi top: Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus, OPPO e tanti altri ancora!

OnePlus

La compagnia di Pete Lau ha lanciato un'iniziativa coinvolgente: prima una caccia al tesoro virtuale e poi una sfilza di sconti (con ribassi fino a 200€) su smartphone ed accessori targati OnePlus. Un'occasione d'oro per mettere le mani su uno degli ultimi modelli del brand cinese!

