La bellezza dell’edizione Van Gogh di Nubia Z40S Pro in questo unboxing

Così a sorpresa, Nubia Z40S Pro è stato riproposto a mesi di distanza in una tanto imprevista quanto affascinante Starry Night Collector's Edition. Un'edizione speciale del top di gamma Nubia che celebra l'arte, nello specifico la celebre Notte Stellata dipinta da Vincent Van Gogh e che oggi è possibile osservare al MoMA. Ma non tutti possono recarsi al museo newyorkese per osservare il cielo notturno che raffigura il panorama francese della città di Saint-Rémy-de-Provence immortalato a fine 1800.

Nubia Z40S Pro si mostra nel suo splendore nella Starry Night Collector’s Edition

Grazie al primo unboxing comparso in rete, possiamo apprezzare le finiture di questa Collector’s Edition di Nubia Z40S Pro. Il retro vede come protagonista uno scorcio del dipinto di Van Gogh, che si espande non solo sulla scocca posteriore ma anche su parte del modulo fotografico. Per l'occasione, Nubia ha adottato un vetro AG anti-riflesso con una texture in rilievo che ricordi al tatto la sensazione di toccare un dipinto e le scanalature delle pennellate.

Per il resto, Nubia Z40S Pro Starry Night Collector’s Edition mantiene intaccate le specifiche del modello standard, cioè schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 144 Hz, chipset Snapdragon 8+ Gen 1, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 120W e fotocamera da 64+50+8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale.

