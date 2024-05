Google Magic Editor arriva anche sui vecchi Pixel: adesso in rollout

La grande popolarità dell’intelligenza artificiale generativa ha fatto si che sugli smartphone di nuova generazione arrivassero funzioni davvero uniche, come il Magic Editor di Google che ha debuttato con Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Con l’avanzamento tecnologico, però, la compagnia di Mountain View ha deciso di non abbandonare le vecchie generazioni, con le funzioni AI che adesso sono in arrivo anche sui precedenti smartphone della serie Pixel.

L’AI di Magic Editor approda anche sui Google Pixel di precedente generazione

Crediti: Google

Google Magic Editor, diventato disponibile gratuitamente per tutti nelle scorse settimane, è una particolare app di editing fotografico che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale generative per apportare correzioni e miglioramenti alla fotografie scattate con gli smartphone. Da oggi, però, questa serie di strumenti possono essere utilizzati anche sugli smartphone Pixel di precedente generazione.

Sui social, infatti, sono arrivate le prime segnalazioni di utenti con Pixel 6 e Pixel 7 che sono finalmente in grado di utilizzare Google Magic Editor. La funzione infatti sembra essere attualmente in fase di rollout, anche se molto lenta e probabilmente suddivisa per paesi: le prime segnalazioni arrivano, per esempio, da Stati Uniti e Canada.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le