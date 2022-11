Aria sempre fresca e pulita con i nuovi purificatori Samsung AX32 e AX46

Samsung ha appena lanciato due nuovi purificatori d'aria che possono essere controllati da remoto tramite SmartThings: scopriamo insieme tutti i dettagli su AX32 e AX46.

Samsung AX32 e AX46: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi purificatori d'aria

Sia Samsung AX32 che AX46 sono dotati di un pulsante che permette di rimuovere fino al 99,97% di nanoparticelle, polvere ultrafine, batteri e allergeni dall'aria, e di distruggere anche composti organici volatili (VOC) come la formaldeide. Ciò che cambia tra i due, oltre al design e alle dimensioni, è la grandezza dell'area di azione.

Il purificatore d'aria Samsung AX32, infatti, può agire in aree più piccole: questo ha una portata di aria pulita di 320 metri cubi all'ora e un'area di copertura di 33m². Samsung AX46, invece, è molto più potente e può coprire un'area fino a 60m². Può quindi essere utilizzato in palestre, stanze d'ospedale e in grandi sale.

Un aspetto interessante di questi nuovi purificatori d'aria è che possono essere controllati da remoto attraverso l'app Samsung SmartThings: è possibile, ad esempio, azionare o spegnere il dispositivo direttamente dallo smartphone, oppure programmarne l'avvio, attivare determinate funzioni e così via.

Altre caratteristiche comprendono un ingresso d'aria frontale, flusso d'aria a 3 vie, un sistema di purificazione multistrato, filtro deodorante a carbone attivo e un filtro di raccolta della polvere.

Samsung AX32 e AX46 – Disponibilità e prezzi

I purificatori d'aria Samsung AX32 e AX46 sono stati lanciati in India al prezzo rispettivamente di circa 158€ e di circa 402€ al cambio. I dispositivi sono disponibili nelle colorazioni beige e grigio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sul lancio in altri mercati.

