Samsung annuncia SmartThings Home Life e amplia la gamma di elettrodomestici Bespoke

Giornata ricca di annunci quella di Samsung, che in occasione della seconda edizione dell'evento annuale dedicato alla gamma di elettrodomestici Bespoke ha presentato la nuova piattaforma SmartThings Home Life e ampliato la sua line-up con diversi prodotti per la cucina ed il living. Scopriamo insieme tutte le novità annunciate dal colosso coreano in questo articolo!

Iniziamo dall'annuncio probabilmente più importante, SmartThings Home Life. Non si tratta di una piattaforma ex-novo, quanto un'espansione e miglioramento dell'applicazione SmartThings di Samsung che include adesso un'intera area dedicata al controllo dei propri elettrodomestici. Nel tentativo di offrire un'esperienza smart molto più fluida, dalla nuova sezione Life è possibile controllare facilmente, velocemente e da remoto i dispositivi Samsung intelligenti che sono così raggruppati: cooking, energy, clothing care, pet care, air care e home care.

“Il nostro obiettivo è sfruttare la connettività tra dispositivi intelligenti per arricchire e semplificare le routine quotidiane”, commenta Chanwoo Park, Executive Vice President e Head of IoT Business Group del Digital Appliances Business di Samsung Electronics. “Il lancio globale di SmartThings Home Life amplierà i nostri servizi e consentirà agli utenti di tutto il mondo di concentrarsi meno sulle attività quotidiane e più sulla vita in ogni momento”.

SmartThings Home Life debutterà il 97 mercati nel mese di giugno. Non è ancora chiaro se i mercati in questione comprendano anche quello italiano.

Samsung amplia la gamma Bespoke con nuovi elettrodomestici

Il colosso coreano ha anche presentato una nuova serie di elettrodomestici della gamma Bespoke rinnovati con colori eleganti, funzionalità aggiornate e finiture premium. A partire dai nuovi forni con AI che rendono la preparazione dei piatti molto più semplice ed efficiente. Una delle funzionalità supportate, ad esempio, è AI Pro Cooking, che dopo aver riconosciuto gli ingredienti utilizzati ottimizza automaticamente le impostazioni di cottura per garantire un'esecuzione perfetta.

Nel mese di luglio debutterà, invece, la nuova lavatrice Bespoke con AI OptiWash, una funzionalità grazie alla quale l'elettrodomestico è in grado di stabilire automaticamente la dose di detersivo ed acqua necessari a seconda del livello di sporco dei capi, così da evitare sprechi. E una nuova asciugatrice con AI Optimal Dry, un sistema di asciugatura all'avanguardia che tiene costantemente monitorato il grado di umidità e ottimizza in modo intelligente l’algoritmo per un’asciugatura perfetta dei capi.

Tutto ciò sarà combinato al nuovo servizio MyBespoke, che offre agli utenti la possibilità di progettare e personalizzare da zero i pannelli dei modelli BeSpoke a quattro porte.

