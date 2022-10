OPPO Find N Flip: sensore Sony e batteria capiente per il pieghevole a conchiglia?

In queste ore sono trapelate in rete quelle che potrebbero essere parte delle specifiche tecniche del nuovo OPPO Find N Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia della casa cinese. Le informazioni riguardano soprattutto la dotazione fotografica e la capienza della batteria, ma andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio!

Fotocamera da 50 MP e batteria da 4300 mAh per OPPO Find N Flip?

OPPO Find N

Digital Chat Station, noto insider attivo su Weibo che nel corso degli anni si è dimostrato spesso affidabile, ha condiviso quelli che potrebbero essere i primi dettagli sullo smartphone pieghevole a conchiglia di OPPO, che in Europa potrebbe arrivare con il nome di Find N Flip.

Questo nuovo smartphone potrebbe essere dotato di due schermi OLED, uno interno da 6,8″ e l'altro esterno da 3,26″. La batteria, che dovrà alimentare i due pannelli, potrebbe essere da 4300 mAh, garantendo una buona autonomia.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, secondo l'insider il pieghevole di OPPO sarà dotato di un sensore Sony IMX766 da 50 MP e un Sony IMX355 ulta-grandangolare da 8MP. La selfie camera, invece, dovrebbe essere alimentata da un sensore Sony IMX709 da 32 MP.

OPPO Find N Flip, così come il nuovo Find N2, sono attesi sul mercato entro la fine del 2022. Come avvenuto per il precedente Find N, la lineup pieghevole di OPPO si preannuncia molto concorrenziale grazie ai prezzi contenuti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il