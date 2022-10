iPad 2022 fa un passo avanti con l’USB-C ma c’è un intoppo con Apple Pencil

Nelle scorse ore, Cupertino ha alzato il sipario sui nuovi tablet sia in versione standard che in salsa Pro. iPad 2022 (decima generazione) è la soluzione base della compagnia statunitense e per la prima volta introduce una grande novità, il supporto Type-C. Peccato che ci sia un intoppo con Apple Pencil dato che il dispositivo supporta solo il modello di prima generazione!

iPad 2022 (decima generazione) arriva con il supporto ad Apple Pencil, ma c'è un problema

Partiamo con la domanda principale: il nuovo iPad 2022 è compatibile con Apple Pencil di seconda generazione? La risposta è no ed è ben leggibile anche sul sito ufficiale di Cupertino. Il tablet supporta l'Apple Pencil di prima generazione ma questa compatibilità crea alcune perplessità: la penna si ricarica tramite Lightning, tecnologia proprietaria della compagnia.

Ma iPad 2022 di decima generazione si ricarica tramite Type-C, quindi che senso ha accompagnarlo con un'Apple Pencil con carica Lightning?

La soluzione di Cupertino è illustrata dalla pagina ufficiale dedicata al tablet: l'uso con iPad (decima generazione) richiede un adattatore da USB‑C a Apple Pencil, presente sullo store a 10€. Si tratta di un passaggio obbligato per chi ha già una penna di 1° gen e decide di passare al nuovo iPad 2022. Tuttavia, per gli utenti che acquistano la “vecchia” Apple Pencil per la prima volta, c'è una novità: è stata lanciata una nuova versione con l'adattatore già presente in confezione (al prezzo di 119€).

Sicuramente Apple ha fornito varie soluzioni, ma resta una domanda. Dato che i dispositivi compatibili con la Pencil di seconda generazione non mancano (tra iPad Air, Mini e Pro) viene da chiedersi “perché supportare la prima versione della penna?“.

La risposta potrebbe essere nella mancanza dell'aggancio magnetico, assente su iPad 2022, e nelle funzionalità aggiuntive della versione più attuale della penna: tuttavia è innegabile la scomodità di dover utilizzare il tablet di decima generazione con una penna che necessita di un adattatore aggiuntivo per essere ricaricata.

Parliamo comunque di un prodotto proposto al prezzo di partenza di 589€: secondo voi sarebbe stato necessario uno sforzo ulteriore da parte di Apple per introdurre il supporto alla penna di 2° Gen? Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate!

