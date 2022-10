Netflix potrebbe in futuro lanciare un servizio di cloud gaming per PC

Netflix punta al gaming, e lo fa non solo annunciando l'arrivo di una nuova serie di giochi per smartphone che potranno essere eseguiti direttamente dall'app, ma anche pensando ad un vero e proprio servizio di cloud gaming per raggiungere l'utenza PC e TV. Ecco i dettagli.

Netflix ha più di 50 giochi in fase di sviluppo e pensa ad un servizio di cloud gaming per PC

Quando Netflix ha lanciato la sua prima serie di giochi per dispositivi mobile, lo ha fatto con una piccola libreria di titoli. Da allora è passato circa un anno, e il catalogo si è lentamente ampliato fino ad offrire un totale di 35 giochi, con titoli come Into the Breach, Heads Up! e Before Your Eyes, vincitore del premio BAFTA.

Gli abbonati possono accedere all'intero catalogo gaming di Netflix gratuitamente come parte di un abbonamento. Eppure, nonostante tutto, studi recenti hanno rivelato che sia meno dell'1% degli iscritti ad interagire con i titoli su base giornaliera.

Ad ogni modo, questi numeri sembrano non demoralizzare l'azienda, che ha anzi scelto di continuare a investire in questo settore con cinquantacinque nuovi giochi in fase di sviluppo, tra i quali ci sarebbero anche dei titoli basati su alcuni franchise di successo. Se tutto andrà secondo i piani, la piattaforma conterà più di cinquanta giochi disponibili entro la fine dell'anno.

Ma non è tutto. Netflix ha anche annunciato di voler espandere il suo servizio ed offrire un vero e proprio servizio di cloud gaming per raggiungere anche l'utenza PC e TV. Al momento, infatti, i titoli possono essere giocati solo su dispositivi Android o iOS, ma l'azienda ha espresso di essere seriamente interessata in un'offerta per PC e TV.

Nel caso in cui Netflix dovesse concretizzare quella che al momento è solo un'idea, l'approccio sarà lo stesso di quello adottato per i dispositivi mobile, iniziando in piccolo, con umiltà e poi costruire.

