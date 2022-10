Xiaomi 13 in un’immagine dal vivo: ancora fake o prime verità?

Sono ormai settimane che sentiamo e leggiamo dei primi dettagli tecnici sulla serie Xiaomi 13 con una particolare attenzione al modello Pro. E anche questa volta, si parla del modello top, di cui sarebbe venuto fuori il possibile prototipo con alcune novità, sebbene bisogna fare attenzione alle notizie fake in merito.

Aggiornamento 13/10: dopo alcune immagini precedenti, spunta una nuova foto dal vivo di un possibile Xiaomi 13/13 Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi 13 Pro con MIUI 14 e Android 13: quanto c'è di vero nel possibile prototipo?

Cosa ci dice, dunque, l'immagine leak presunta di Xiaomi 13 Pro? Vediamo un display curvo con punch-hole centrato, bordi piuttosto sottili e simmetrici. Osservando lo schermo notiamo il nome in codice del dispositivo “nuwa” (invece che “fuxi“), ma le cose interessanti vengono in seguito.

Sarebbero presenti 12 GB RAM di base e almeno 3 GB di RAM virtuale, mentre per il chipset ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, ma qui iniziano i primi dubbi. Va bene che si tratta di un possibile prototipo, ma fa strano leggere il corrispettivo in cinese di “L'Octa-Core più potente” e sopratutto, considerando le ultime notizie in merito al SoC, stride la frequenza di clock di 3.0 GHz, in quanto dovrebbe essere più alta.

Infine, l'ultimo dettaglio noto è il software (Android 13 e, ovviamente, la MIUI 14), insieme alla sigla del dispositivo “2210132C“.

Ovviamente è bene considerare quest'immagine come un fake: di certo ci sono spunti interessanti e veritieri ma lo scatto resta comunque poco convincente. Lo stesso vale per il nuovo poster leak trapelato in rete.

Questa mostra il presunto teaser poster di Xiaomi 13 e 13 Pro, con una rapida occhiata alla cover posteriore e l'ampio modulo fotografico. Precisamente l'immagine sembra rivelare sia la parte frontale (la foto dal vivo) che il retro (il render inquadrato).

Come fanno notare alcuni, la frase in cinese sarebbe la stessa della serie 12: insomma, anche in questo caso fate attenzione perché si tratta di un fake.

Xiaomi 13/13 Pro, ancora un'immagine dal vivo: cosa c'è di vero? | Aggiornamento 13/10

Nuova immagine “sospetta” in merito al possibile Xiaomi 13 o 13 Pro. Infatti, è spuntato un nuovo smartphone che indicano proprio come il prossimo flagship del brand. Ancora una volta il design è inedito e particolare, con un bumper fotocamera molto ingombrante e quadrata che divide i tre sensori e l'autofocus laser. La scocca sembra essere in ceramica di colore nero. Ma i dubbi in merito a questo design non sono pochi, anche proprio per una questione fisica del prodotto. Immaginiamo dunque di non essere troppo vicini alla realtà, ma nemmeno poi così lontani.

