OPPO Reno 9 Pro+: al via i leak sulla variante top della serie

Dopo l'ottima prova della generazione Reno 8, la compagnia cinese sembra già pronta al prossimo capitolo della gamma. In questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni e i leak trapelati in rete su OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: andiamo a scoprire cosa sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo trittico!

Aggiornamento 04/11: partono le indiscrezioni anche per il modello 9 Pro+. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il presunto OPPO Reno 9 sarebbe comparso in vari database con la sigla PHM110 e in alcuni scatti dal vivo. Tra le foto troviamo anche quelle della possibile confezione di vendita. Il design richiama quello della generazione attuale ma mostra comunque delle differenze. Sul retro trova spazio una fotocamera in un modulo rettangolare mentre frontalmente ci sarebbe un punch hole centrale.

Molto probabilmente la gamma sarà composta da OPPO Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: un totale di tre modelli, come per la serie Reno 8 China.

Concept render sul possibile design della serie

Passando al display, l'insider cinese DigitalChatStation parla di uno schermo con bordi curvi, una soluzione OLED da 6.7″ con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Dovremmo avere un'inedita colorazione Everything Red per la scocca: come il nome lascia intendere sarà una versione rossa.

Anche il modello 9 Pro+ dovrebbe montare il medesimo display; stando ai leak potrebbero non esserci grandi differenze, almeno per quanto riguarda la parte frontale del trittico.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le indiscrezioni dalla Cina, per il modello base, puntano sul chipset Snapdragon 778G (o forse la versione 778G+). Si tratta di una soluzione a 6 nm che conosciamo bene con modem 5G, architettura Kryo 670, frequenza massima di 2.4 GHz e GPU Adreno 642L.

Per i fratelli maggiori non ci sono ancora certezze: pare che troveremo SoC della gamma Snapdragon 7 (il Gen 1 è arrivato di recente) e perfino il Dimensity 8000. Resta tutto da vedere e attendiamo altre novità al riguardo: nel frattempo un nuovo leak riporta che OPPO Reno 9 Pro+ avrà dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Dovremmo trovare tagli di memoria fino a 12 GB di RAM, ovviamente con il supporto anche a quella virtuale.

Lato batteria le voci parlano di un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W. Si passa poi al modello Pro+, il quale dovrebbe fare affidamento su un'unità più capiente (da 4.700 mAh) con il supporto alla ricarica da 80W.

La gamma dovrebbe avere il supporto UFCS (Universal Fast Charging Specification), lo standard unificato della Cina approvato in collaborazione con Huawei, Honor, OPPO, vivo e Xiaomi (e vari produttori di chip).

Fotocamera

Abbiamo una presunta panoramica del layout della fotocamera ma mancano certezze. Il modello base dovrebbe avere dalla sua un triplo modulo con un sensore principale da 64 MP (secondo DigitalChatStation), presumibilmente accompagnato da grandangolo e macro.

Il fratello maggiore Pro+ punterebbe invece su un sensore Sony IMX890 da 50 MP; non mancherebbe poi un'unità NPU proprietaria, presumibilmente il chip MariSilicon X.

Frontalmente ci sarebbe una selfie camera Sony IMX709 da 32 MP, lo stesso utilizzato per la generazione attuale.

OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+ – Prezzo e uscita

Per ora non ci sono ancora dettagli ufficiali; tuttavia è lecito ipotizzare che l'uscita della serie OPPO Reno 9 sia prevista per il mese di novembre 2022, almeno in Cina. Le famiglie Reno 6 e 7 sono state lanciate in patria a maggio e novembre 2021 mentre l'attuale generazione 8 è arrivata in patria a maggio 2022 (e ad agosto in Italia).

In merito al prezzo mancano indiscrezioni ma non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

