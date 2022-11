OPPO Reno 9 Pro+ e Honor 80 Pro con Snap 8+ Gen 1, ma depotenziato

Il fatto che esistano due smartphone come OPPO Reno 9 Pro+ e Honor 80 Pro testimonia come la separazione fra top e medio di gamma sia sempre più labile. Ormai è questione di pochi giorni prima di scoprirli entrambi, con le rispettive serie Honor 80 e OPPO Reno 9 che rappresenteranno la linea di riferimento per la fascia media. Ma da qualche anno a questa parte, un po' tutte le aziende hanno deciso di creare quella che potremmo definire il segmento dei “mid-range di lusso”, cioè proposte sì più economiche dei flagship ma con specifiche condivise.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Honor 80 Pro e OPPO Reno 9 Pro+ non sarà a pieno regime

Per esempio, sappiamo praticamente per certo che sia OPPO Reno 9 Pro+ che Honor 80 Pro saranno mossi dallo Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso SoC che troviamo su top quali Xiaomi 12T Pro, Moto Edge 30 Ultra, Huawei Mate 50, Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, per citarne alcuni. Ciò nonostante, le due compagnie cinesi hanno deciso di integrarli per la prima volta su modelli tipicamente più economici rispetto a quelli appena citati.

Ma c'è un dettaglio, rivelato dal leaker Digital Chat Station, che ci aiuta a capire una differenza non trascurabile, ovvero il fatto che lo Snap 8+ Gen 1 utilizzato su OPPO Reno 9 Pro+ e Honor 80 Pro non sarà lo stesso che su tutti gli altri. Stando a quanto affermato su Weibo, il SoC Qualcomm avrebbe una CPU depotenziata su tutti e otto i core da 1 x 3,0 GHz Cortex-X2 (anziché 3,2 GHz) + 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 (anziché 2,75 GHz) + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510 (anziché 2,0 GHz). In poche parole, la CPU sarà la stessa dello Snapdragon 8 Gen 1 di precedente generazione, beneficiando però degli altri vantaggi dello Snap 8+ Gen 1, in primis il processo produttivo a 4 nm di TSMC. Detto questo, vi ricordiamo che potete conoscere tutto sui due smartphone negli articoli dedicati:

Tutto su OPPO Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+

Tutto su Honor 80, 80 SE e 80 Pro

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il