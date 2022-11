La serie Honor 80 ha una data di presentazione

Dopo l'ottimo Honor 70 (ed il resto della gamma), la compagnia cinese rinnova la sua serie Number con una generazione nuova di zecca. Honor 80, 80 Pro e 80 SE sono in dirittura d'arrivo e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato!

Honor 80, 80 Pro, 80 Pro+ e 80 SE: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design è stato svelato da varie immagini promozionali e da un teaser video, il quale conferma anche la data di presentazione. Non conosciamo ancora il numero esatto di dispositivi in arrivo: potrebbe trattarsi di un trittico (Honor 80, 80 Pro e 80 Pro+) come per la precedente generazione. Tuttavia secondo alcuni non ci sarà la versione Pro+; presente all'appello, invece, Honor 80 SE.

Stando alle ultime novità, la serie Honor 80 sarà dotata di soluzioni caratterizzata da ampi display Super AMOLED con bordi curvi. Nella parte superiore trova spazio un punch hole a pillola per ospitare una dual camera frontale.

Il design posteriore dovrebbe cambiare con il modello 80 SE, il quale dovrebbe offrire un modulo fotografico con uno stile molto diverso rispetto a quello dei fratelli maggiori.

Specifiche tecniche e caratteristiche

La nuova serie, secondo vari leak, dovrebbe presentare tre smartphone ma rinunciare alla versione Pro+. Dovremmo avere quindi Honor 80 SE con Dimensity 1080, la versione standard Honor 80 con Snapdragon 778G+ ed infine il modello superiore.

Quest'ultimo sarà Honor 80 Pro e dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Non ci sono ancora informazioni sulla capienza delle batterie (forse 5.000 mAh), ma si parla del supporto alla ricarica rapida da 66W. Il modello top dovrebbe superare i 100W.

Lato software è impossibile non aspettarsi Android 13, sotto forma di Magic OS 7.0.

Fotocamera

Per il comparto fotografico della serie si vocifera di un salto di qualità non da poco: il modello 80 SE dovrebbe avere dalla sua un sensore principale da 64 MP mentre con 80 base si salirebbe di livello con un modulo da 108 MP.

Il vero colpo di scena dovrebbe arrivare invece con Honor 80 Pro: il flagship dovrebbe offrire una fotocamera principale da ben 200 MP o da 160 MP. Alcuni leak riferiscono che non ci sarà un modello Pro+, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Per la dual camera frontale, si parla di un modulo principale da 50 MP per autoscatti di qualità top.

Honor 80 Series – Prezzo e uscita

La data di presentazione della serie Honor 80 è fissata per il 23 novembre 2022 in Cina; per quanto riguarda il mercato europeo mancano ancora delle conferme ma è probabile che dovremo pazientare fino al prossimo anno per saperne di più.

Nel corso dell'evento sarà lanciato anche il nuovo pieghevole Magic Vs, insieme alla Magic OS 7.0.

