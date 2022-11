Honor 80 Pro/Pro+ punteranno sull’inedita fotocamera da 160 MP

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno si avvicina anche il lancio della serie 80 da parte di Honor, di cui Honor 80 Pro+ rappresenterà la punta di diamante. Da quando la compagnia si è forzosamente separata dall'ex casa madre Huawei, ha intensificato gli sforzi per diversificare la proposta in ambito smartphone, anche nella fascia alta. Oltre alla famiglia Magic, a cui è affidato il segmento premium, ci sarà anche la serie 80 per coloro che cercheranno un prodotto pregiato anche in ambito fotografico.

Aggiornamento 09/11: si torna a parlare della fotocamera della serie Honor 80, questa volta da 160 MP, trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor 80 Pro+ sarà il più pregiato del trio, anche e soprattutto per la sua fotocamera

Sì, perché secondo quanto trapelato in rete Honor 80 Pro+ dovrebbe essere il prossimo smartphone a essere dotato di una fotocamera da 200 MP. Il primo è stato Moto X30 Pro aka Edge 30 Ultra, a cui più recentemente è seguito Xiaomi 12T Pro, mentre il terzo della lista sembrerebbe sia proprio il futuro top di gamma Honor. Mancano ancora dettagli più specifici, ma molto probabilmente si tratterà del sensore Samsung ISOCELL HP1, lo stesso che troviamo sui due succitati smartphone della concorrenza. L'altra possibilità si chiama ISOCELL HP3, sensore da 200 MP che finora non è stato usato da nessun produttore: che Samsung se lo stia tenendo per la serie Galaxy S23?

Fotocamera a parte, le altre caratteristiche tecniche di Honor 80 Pro+ non dovrebbero essere da meno. A partire dal chipset, che come trapelato in precedenza dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, al contrario della soluzione MediaTek (cioè il Dimensity 9000) di Honor 70 Pro+. Le voci di corridoio parlano anche di una batteria con ricarica rapida a 100W, di uno schermo curvo AMOLED con risoluzione 1.5K e fino a 12 GB di RAM.

Honor 80 Pro con fotocamera da 200 MP? Fissata la sfida a Redmi | Aggiornamento 22/10

Dopo aver ottenuto più indizi in merito a Honor 80 Pro+, arrivano novità anche relativamente al modello 80 Pro. Questo perché, secondo Digital Chat Station, anche questo smartphone potrebbe ottenere una fotocamera da 200 MP. Ma da cosa lo capiamo? Il leaker spiega che non solo il Dimensity 1080, che sarà protagonista nella serie Redmi Note 12 ma anche per Honor 80 base (che però mancherebbe del super sensore), supporterà il sensore da 200 MP ma anche lo Snapdragon 778G+, quello indicato proprio per la versione Pro. Insomma, un mercato di fascia media che si accende a folate e che si prospetta estremamente interessante, specie in attesa di ulteriori conferme.

200 MP o 160 MP? | Aggiornamento 09/11

Digital Chat Station fa dietrofront: dopo aver parlato di fotocamera da 200 MP, sembra invece che Honor 80 Pro e/o Pro+ saranno dotati di fotocamera da 160 MP. Secondo quanto rivelato dal leaker su Weibo, il prototipo trapelato in precedenza era indicato avere un sensore da 200 MP, mentre adesso si parla di 160 MP. È difficile capire i dettagli, perché allo stato attuale non esiste un sensore del genere, né nel catalogo Samsung né in quello di Sony. Non è da escludere che Honor possa comunque inserire un sensore da 200 MP ma utilizzarne solo una porzione, come accaduto con Sony Xperia PRO-I.

