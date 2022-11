Nokia lancia T21, il nuovo tablet Android dal prezzo accessibile con display 2K

Nokia T21 è il nuovo tablet presentato da HMD Global. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo dispositivo in questo articolo.

Nokia T21: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e specifiche tecniche

Nokia T21 è disponibile nella sola colorazione grigia, presenta un corpo in alluminio ricoperto in plastica riciclata al 60% per l'antenna, mentre il retro si caratterizza per la presenza di un modulo fotografico quadrato all'interno del quale alloggiano un obiettivo e il flash LED.

Il tablet è dotato di un display LCD IPS da 10.36″ con risoluzione di 2000 x 1200 pixel (2K) e luminosità di 400 nit. Il tutto è circondato da cornici molto spesse. Ad alimentare questo Nokia T21 è il processore UNISOC T612 accompagnato da una GPU Mali-G57, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il tablet dispone di una fotocamera esterna da 8 MP ed una interna da 8 MP per selfie e videochiamate. Lato software, Nokia T21 funziona con Android 12, con l'azienda che promette di fornire due anni di aggiornamenti maggiori e fino a tre anni di patch di sicurezza mensili.

Infine, il dispositivo presenta una batteria da 8.200 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

Nokia T21 – Disponibilità e prezzo

Nokia T21 sarà disponibile per l'acquisto in Indonesia nel mese di dicembre ad un prezzo di circa 205€. Il dispositivo è stato in realtà annunciato un po' di tempo fa, e quello indonesiano è il primo mercato ad accoglierlo. Non è ancora chiaro quando – e se – arriverà anche in altri Paesi.

