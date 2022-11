Nokia: sui prossimi smartphone fotocamere migliori grazie a Clear Imaging

Nel mese di luglio, HMD Global ha confermato la fine della partnership con Zeiss, che da anni forniva ottiche, sensori e algoritmi di imaging per gli smartphone a marchio Nokia. Il motivo per il quale la società ha deciso di cessare la collaborazione resta tutt'ora sconosciuto, anche se tra le le ipotesi più quotate rientrano cause economiche e tentativi da parte di Nokia di contenere i costi. Intanto, HMD Global ha trovato un nuovo accordo con Clear Imaging Research.

HMD Global firma la collaborazione con Clear Imaging Research

HMD Global ha diffuso un comunicato stampa in cui conferma la nuova partnership con Clear Imaging Research, una società di ricerca e licenza di tecnologie imaging e video. La società fornirà tecnologie che promettono di migliorare le capacità di elaborazione di immagini e video acquisiti utilizzando le fotocamere dei prodotti HMD Global, inclusi gli smartphone Nokia.

Le tecnologie Clear Imaging Research sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo per aver aiutato il settore dell'elettronica di consumo a migliorare direttamente l'esperienza utente, permettendo alle persone di catturare i momenti più importanti delle loro vite e imprimerli per sempre.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla collaborazione, né sappiamo quando verranno commercializzati i primi smartphone Nokia che vanteranno questa nuova tecnologia. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

