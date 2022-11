Redmi Buds 4 Lite nelle prime immagini: TWS economiche, dal look “ispirato”

Dopo il lancio dei fratelli maggiori in Cina (ad un prezzo super) ed anche in versione Global (e in Italia), ecco che si pensa al futuro della cuffie true wireless di Xiaomi con le Redmi Buds 4 Lite. Le nuove TWS economiche della casa di Lei Jun andranno a completare la serie e sono state avvistate nelle prime immagini leak.

Redmi Buds 4 Lite avvistate nelle prime immagini leak: ecco le prossime TWS low budget di Xiaomi

Ovviamente non manca il solito stile sobrio e minimale a cui ci ha abituato Xiaomi, con una colorazione bianca e candida. Tuttavia quello che colpisce è il look ispirato, che sembra fare il verso ad un modello decisamente blasonato. A parte questa somiglianza, le Redmi Buds 4 Lite sono dotate di una custodia di ricarica a ciottolo (con apertura sulla parte superiore) ed un'indossabilità semi in-ear.

Redmi Buds 4 Lite

Non mancano i controlli touch sullo stelo, ma al momento non ci sono certezze sulle specifiche tecniche. Sia Redmi Buds 4 che 4 Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore, ma il modello Lite potrebbe perdere l'ANC per far scendere il prezzo.

Non resta che attendere altre novità: nel frattempo vi ricordiamo che le precedenti Redmi Buds 3 Lite sono disponibili in Italia e che probabilmente la stessa sorte toccherà anche alle 4 Lite.

