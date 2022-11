Dite addio a scope e palette con i robot aspirapolvere ECOVACS, in super offerta per il Black Friday

Quale migliore occasione, se non il Black Friday, per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e portare la pulizia della casa ad un livello superiore, magari riservando anche un po' di tempo in più per se stessi? E quando parliamo di pulizie e robot aspirapolvere, non possiamo non nominare ECOVACS. Una garanzia del settore. In occasione del Venerdì Nero, infatti, diversi aspirapolvere del marchio potranno essere acquistati ad un prezzo super scontato! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

ECOVACS DEEBOT X1 Turbo e N8+ in super offerta su Amazon per il Black Friday

Iniziamo con il primo prodotto in offerta, ECOVACS DEEBOT X1 Turbo. Si tratta di uno dei robot aspirapolvere più completi sul mercato: può spazzare, aspirare e lavare ed è dotato di una stazione di pulizia automatica che fa in mode che il l'aspirapolvere sia sempre pronto ad offrire una pulizia impeccabile in tutta la casa.

Alcune delle caratteristiche di ECOVACS DEEBOT X1 Turbo comprendono una batteria da 5.200 mAh con autonomia fino a 260 minuti, una potenza di aspirazione di 5.000 Pa, un serbatoio d'acqua da 4 litri che permette di pulire un'area fino a 360 mm2 e diverse tecnologie di intelligenza artificiale, come quella di elusione degli ostacoli 3D AIVI. Non manca poi la possibilità di controllare il robot aspirapolvere da remoto, tramite applicazione o assistente vocale YIKO.

Noi lo abbiamo provato e recensito. Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo, date un'occhiata alla nostra recensione completa. Durante il periodo promozionale (fino al 28 Novembre), potrete acquistare questo aspirapolvere usufruendo di uno sconto di ben 500€.

Se siete alla ricerca di una soluzione più economica ma altrettanto valida, ECOVACS DEEBOT N8+ potrebbe essere la scelta giusta. Stiamo parlando di un robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione di 2.300 Pa che permette di pulire uno spazio di circa 100 mq in un'ora; 4 livelli di intensità, una serie di funzionalità smart, una stazione di svuotamento per la pulizia del contenitore dello sporco interno, e che funge anche da base di ricarica; oltre al supporto per Alexa.

ECOVACS DEEBOT N8+ dispone di un sofisticato sistema di rilevamento degli ostacoli, che combina la tecnologia laser di precisione e i sensori dTOF avanzati per offrire una mappatura della casa ben 4 volte più veloce rispetto a quella standard. I sensori sono anche in grado di rilevare la presenza di eventuali tappeti, e ciò permette al robot aspirapolvere di modificare automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace.

Abbiamo avuto modo di testare e recensire anche questo prodotto. Se volete saperne di più, dunque, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa. Durante il periodo promozionale (fino al 28 Novembre), ECOVACS DEEBOT N8+ potrà essere acquistato ad un prezzo scontato di -130€.

Articolo sponsorizzato.

