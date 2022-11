Black Friday GogoBest: meno 60% e fino a 300€ di extra sconto sulle migliori E-Bike

Per festeggiare la settimana del Black Friday, Gogobest ha lanciato una nuova promozione che permette di risparmiare fino al 60% sulle migliori e-bike, ottenendo anche un extra sconto fino a 300€ grazie a numerosi coupon!

Risparmia fino al 60% con extra sconto di 300€ sulle E-Bike di Gogobest

Tra gli sconti di maggior rilievo troviamo sicuramente quello riservato alla mountain bike elettrica Bezior XF200. Questa particolare bicicletta dal design pieghevole è dotata di un motore da 1000 W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, con un'autonomia di 130 Km grazie alla potente batteria da 48V e 15 Ah.

Potente, ma dotata anche di grande stile: siccome l'occhio vuole la sua parte, questa e-bike è disponibile in diverse colorazioni, tutte a base di nero ma con inserti differenti. Possiamo scegliete, infatti, se avere i dettagli della bici colorati di grigio, rosso, giallo oppure blu. Bezior XF200 è disponibile al prezzo di 1299€ (invece di 1899€), ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete risparmiare altri 100€!

Se invece puntate ad un prodotto di fascia molto alta, sarete sicuramente interessati all'offerta di Gogobest sulla biciletta elettrica Bezior X Plus. Questa e-bike è dotata di un potentissimo motore da 1500 W che può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h (il massimo consentito attualmente dalla legge), in grado di offrire un'autonomia di 130 Km con una batteria da 48 V e 17.5 Ah.

La Bezior X Plus è particolarmente indicata anche per le scalate fuori strada, grazie alle ruote da 26″ e al potente motore in grado di spingere senza problemi anche ad una pendenza di 38°. Il display LCD integrato ci permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, mentre i freni idraulici ci consentiranno di fermarci in tutta sicurezza.

Bezior X Plus è disponibile su Gogobest al prezzo promozionale di 1599€ (invece di 2409€), grazie al codice sconto che trovate qui sotto che ci permette di risparmiare altr 200€ sullo sconto proposto dallo store.

Black Friday Gogobest: le altre offerte

Vi abbiamo parlato di due offerte super vantaggiose, ma le proposte di Gogobest non sono di certo finite qui. Per esempio, sugli ordini di almeno 1000€ risparmieremo automaticamente 80€, mentre aggiungendo 20€ al totale potremo portare a casa un kit di strumenti di riparazione dal valore di 140€!

Questa promozione può essere sfruttata sulle e-bike come GOGOBEST GF600, mentre se siete interessati alla GOGOBEST GF750 potrete automaticamente risparmiare 150€ su un ordine da 1500€! Ma non si vive di sole e-bike: Gogobest infatti sconta anche il robot da pulizia VIOMI V2 Pro a 136.99€!

Quelle che trovate di seguito, invece, sono alcune promozioni su cui è possibile ottenere un extra sconto del 5% con il coupon dedicato.

Le offerte proposte da Gogobest sono tutte molto interessanti, con sconti che offrono un vero risparmio su tantissime soluzione per la mobilità elettrica. Siete pronti lasciare in garage la vostra auto per sfrecciare a bordo di una e-bike con pedalata assistita?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il