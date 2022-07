Niente più fotocamere Zeiss per gli smartphone Nokia, la partnership continua con vivo

È giunta al termine una delle collaborazioni più importanti nel mondo degli smartphone, quella che da tempo vede le fotocamere con ottica Zeiss essere l'elemento principale delle capacità multimediali degli smartphone Nokia. Le cause non sono ancora note, ma la partnership sarebbe terminata lo scorso anno, per poi essere ufficializzata solo adesso.

Nokia dà l'addio definitivo alle fotocamere Zeiss, la partnership si è conclusa

A confermarlo è stata la stessa HMD Global, anche se non ha fornito alcuna motivazione a riguardo. La partnership con Zeiss si sarebbe in realtà conclusa lo scorso anno, e il Nokia XR20 ha rappresentato di fatto l'ultimo smartphone con tecnologie Zeiss a bordo.

Nokia collaborava con Zeiss dai tempi in cui produceva smartphone. Quando poi ha venduto la sua attività a Microsoft, ha concesso in licenza il suo marchio a HMD Global per la produzione di smartphone con il marchio Nokia. HMD Global ha continuato a collaborare con Zeiss negli anni a seguire, ed anzi, ha ampliato la partnership includendo non solo ottica, ma anche la fornitura di nuovi sensori e nuovi algoritmi di imaging.

Non è ancora chiaro il motivo per il quale la partnership sia giunta al termine. Tra le ipotesi più quotate rientrerebbero cause economiche e tentativi da parte di Nokia di contenere i costi rinunciando alle licenze Zeiss. Intanto, l'azienda continua a collaborare con vivo per la fornitura di ottiche per smartphone.

