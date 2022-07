Il mini jack cuffie non è morto: Xiaomi lancia due nuovi auricolari col cavo

Xiaomi crede ancora nel mini jack e lancia non uno, bensì due nuovi modelli di auricolari cablati. Si chiamano Xiaomi Capsule Earphones e Capsule Earphones Pro. Sono gli auricolari perfetti da portare in viaggio o per passare l'intera giornata fuori casa, senza avere la preoccupazione di ricaricarli o di dover rinunciare alla nostra musica preferita.

Xiaomi Capsule Earphones e Earphones Pro, ecco i due nuovi auricolari cablati

Xiaomi Capsule Earphones e Capsule Earphones Pro sono dei classici auricolari cablati che offrono una buona esperienza audio ad un prezzo molto basso. Il modello Pro si distingue da quello base per la possibilità di controllare la riproduzione musicale in modo più completo. Gli auricolari sono infatti dotati di un piccolo telecomando lungo il cavo e che ospita tre pulsanti: uno per rispondere alla chiamate telefoniche, uno per mettere in pausa o riprendere la riproduzione musicale e uno per regolare il volume.

Il mini telecomando del modello base, invece, include un solo pulsante, per cui il controllo è molto più limitato. Oltre ciò, le Xiaomi Capsule Earphones Pro sono dotate di un cavo intrecciato, un jack audio placcato in oro e pesano 16 g. La variante base perde tutto questo, per un peso più ridotto di 13 g.

Xiaomi Capsule Earphones e Capsule Earphones Pro saranno disponibili in Cina ad un prezzo rispettivamente di 13 yuan e 19 yuan, ovvero circa 15€ e 19€ al cambio. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità, né sappiamo se questi auricolari verranno lanciati anche in altri mercati.

