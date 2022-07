Realme Pad X 5G Global ufficiale: è lui il tablet mid-range di riferimento?

Dopo aver visto il suo lancio in patria, Realme Pad X 5G arriva finalmente anche nel mercato Global. Il nuovo tablet del brand, attualmente quello migliore per specifiche tecniche, si presenta con una serie di feature interessanti ed un prezzo davvero competitivo per la categoria.

Realme Pad X 5G: tutte le novità del tablet

Realme ci porta un tablet che trova un display LCD con risoluzione 2K, nello specifico un WUXGA+ da 11″ con protezione per luci blu. A questo, si va ad abbinare la presenza dello Snapdragon 695, quindi con modem 5G, che porta dunque l'ultima connettività disponibile a questo dispositivo. Interessante il fatto di poter espandere la memoria RAM, in tagli da 4/6 GB, fino a 11 GB (immaginiamo nella versione con 128 GB di storage).

Lato batteria si difende bene puntando su un modulo da 8.340 mAh ricaricabile a 33W, mentre per la fotocamera abbiamo un sensore posteriore da 13 MP ed una anteriore con grandangolo da 5 MP per le videochiamate con sistema Limelight. Novità assoluta per Realme sono poi la Pencil e la cover tastiera smart, che arrivano separatamente. Il software è infine la Realme UI 3.0 for Pad, che offre un sistema semplice e completo per i tablet.

Prezzo e disponibilità

Realme Pad X 5G Global arriva nel mercato indiano e lo fa con prezzi piuttosto competitivi: si parte dalla configurazione 4/64 GB Wi-Fi con un prezzo di circa 222€ (17.999 rupie), per salire a circa 296€ (23.999 rupie) per la 4/64 GB 5G e per finire, la versione 6/128 GB 5G a circa 320€ (25.999 rupie). Non sono stati diramate indicazioni per l'Europa, ma non escludiamo possa arrivare anche da noi. Nel frattempo, nel caso voleste anticiparvi, vi lasciamo la nostra guida all'acquisto.

