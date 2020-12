Con l'annuncio in merito alla data di presentazione della nuova serie vivo X60 (di cui qui trovate tutti i dettagli in merito ad indiscrezioni e conferme ufficiali), la compagnia cinese ha alzato il sipario anche sulla partnership con Carl Zeiss, azienda tedesca tra i principali protagonisti a livello mondiale quando si parla di ottica e di sistemi optoelettronici. Si tratta di un evento importante che segna un passo avanti fondamentale per il brand e forse Huawei e Leica potrebbero aver trovato un rivale di tutto rispetto.

Aggiornamento 17/12: il comunicato ufficiale in merito alla partnership tra vivo e Zeiss fa luce su vari aspetti della collaborazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

vivo svela la partnership con Zeiss: Huawei e Leica hanno trovato pane per i loro denti?

L'annuncio in merito alla collaborazione tra vivo e Carl Zeiss arriva tramite i social cinesi, insieme ai primi dettagli ufficiali dedicati al prossimo top di gamma X60. L'azienda ha voluto svelare in parte le sue carte, con dei render che mostrano in modo preciso il comparto fotografico sia della versione standard che di X60 Pro, il quale avrà dalla sua anche un sistema di lenti a periscopio (per uno zoom avanzato). Insomma, la mano di Zeiss si farà sentire e forse potrebbe cambiare qualcosa nel campo dei camera phone.

Allo stato attuale il podio della classifica di DxOMark (per citare un metro di giudizio) è dominato da Huawei, con i modelli Mate 40 Pro e P40 Pro (in prima e terza posizione, al secondo posto troviamo Xiaomi Mi 10 Ultra, a sottolineare i grandi passi avanti della compagnia di Lei Jun). In tutto questo, vivo non scherza di certo e in settima posizione troviamo l'ultimo X50 Pro+.

Le partnership tra smartphone e marchi dedicati a lenti ed obiettivi hanno avuto un bel successo se si pensa sia al rapporto tra Huawei e Leica (che continuerà ancora, nonostante le voci maliziose) che a quello tra Nokia e la stessa Zeiss. Insomma, vivo potrebbe risultare un competitor entusiasmante nel campo fotografico, specialmente grande all'apporto della casa tedesca. Inoltre, fin dal debutto in Europa e in Italia è stato chiaro che le mire del brand sono decisamente alte e con l'annuncio di oggi cominciamo a vedere più chiaramente la direzione presa.

In fondo il rapporto con Zeiss potrebbe avere non solo dei vantaggi a livello di performance fotografico, ma rappresentare un vero e proprio biglietto da visita per far breccia in alcuni paesi e soprattutto nel cuore degli appassionati di smartphone.

vivo e ZEISS insieme per guidare l'innovazione nella tecnologia di mobile imaging | Aggiornamento 17/12

Il comunicato ufficiale in merito alla partnership tra vivo e Zeiss fa luce sul rapporto tra le due realtà, che collaboreranno a lungo termine per promuovere e sviluppare congiuntamente innovazioni rivoluzionarie nell'ambito della tecnologia di mobile imaging. Il primo “sistema di imaging co-ingegnerizzato vivo ZEISS” sarà presente nella serie X60, come ben sappiamo.

I due brand hanno presentato i piani per la creazione del vivo ZEISS Imaging Lab, un programma congiunto di ricerca e sviluppo di tecnologie di mobile imaging all'avanguardia per gli smartphone di punta della compagnia cinese. La collaborazione a più livelli è stata progettata per consentire ad entrambi di sfruttare i reciproci punti di forza e di far progredire la tecnologia della fotografia mobile.

Oltre alla struttura comune di R&D, le aziende lanceranno la campagna “vivo ZEISS Master Photography” per promuovere l'esperienza di co-ingegnerizzazione. La campagna si propone di coinvolgere gli utenti di smartphone vivo e di creare un ecosistema fotografico, oltre a offrire un'esperienza utente piacevole grazie ai contenuti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu