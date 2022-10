OPPO Reno 9 paparazzato: eccolo nelle prime immagini dal vivo

Su Weibo, noto social network cinese, sono apparse in queste ore quelle che potrebbe essere le prime immagini reali del nuovo OPPO Reno 9. Le due foto mostrano il lato frontale e quello posteriore del presunto smartphone, trovando alcuni riscontri nei precedenti leak.

Trapelano in rete le prime (e presunte) immagini reali di OPPO Reno 9

OPPO Reno 8 Pro

In alto, un'immagine dell'attuale generazione mentre all'interno dell'articolo trovate le foto relative al presunto successore. Il blocco fotocamera di OPPO Reno 9 era già comparso in una precedente indiscrezione, in un bozzetto che ne aveva descritto le particolarità, ma ora sembra mostrarsi dal vivo.

Lo scatto rubato mostra una soluzione simile al predecessore, con un blocco fotocamera a 3 sensori, flash LED circolare e quello che potrebbe essere un secondo flash ma di dimensioni rettangolari. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, abbiamo un piccolo foro dedicato alla fotocamera, questa volta però posizionato centralmente.

Il bozzetto dedicato alla fotocamera di Reno 9

Il nuovo smartphone della serie Reno dovrebbe arrivare sul mercato cinese nel mese di novembre, ma attualmente non è arrivata nessuna conferma da parte dal produttore. Il lancio, tuttavia, non dovrebbe essere molto lontano dato che anche la confezione di vendita sembra essere già trapelata in rete.

OPPO Reno 9 non sarà l'unico smartphone della casa cinese a vedere un cambiamento nel design; anche Find X6 Pro potrebbe avere un stile del tutto nuovo, stando alle ultime indiscrezioni.

