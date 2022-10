Moto G72 ufficiale: mid-range sì, ma a 108 MP

Non si ferma Motorola: dopo aver esteso la sua serie Edge per la fascia alta, adesso Moto G72 fa lo stesso per quella più tipicamente mid-range. Dopo aver scoperto modelli come Moto G82 5G, G52, G62 5G, G42 e G22, anche la serie G7x riceve un nuovo capitolo per la generazione attuale di smartphone. Vediamo tutte le novità presentate per scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Moto G72 è ufficiale: tutto quello che sappiamo

Design e display

Moto G72 si distacca dagli altri modelli della famiglia G, adottando un modulo fotografico più in linea con gli ultimi modelli della serie Edge. Disponibile in due colorazioni, Meteorite Gray e Polar Blue, la scocca di G72 è trattata per essere idrorepellente con certificazione IP52. Le dimensioni ammontano a 160,5 x 74,4 x 7,9 mm per 166 grammi. Passando allo schermo, troviamo uno schermo p-OLED a 10- bit da 6,6″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 576 Hz e lettore d'impronte ottico nel display.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Passando alle specifiche tecniche, Moto G72 è dotato di chipset MediaTek Helio G99, quindi un SoC a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2; è affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna uMCP. Ad alimentare il tutto c'è una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Per il software troveremo il sistema operativo Android 12, e Motorola promette un singolo major update e 3 anni per quelli di sicurezza.

E per il comparto fotocamera? Abbiamo un trittico da 108+8+2 MP, composta da sensore primario, ultra-grandangolare e macro; sul davanti, invece, il look punch-hole accoglie una selfie camera da 16 MP. Inoltre, troviamo anche speaker stereo con supporto Dolby Atmos e c'è anche l'ingresso mini-jack. Infine, la connettività include supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC e USB Type-C.

Moto G72 – Prezzo e data d'uscita

Moto G72 è stato presentato ufficialmente oggi 3 ottobre in India, al prezzo di 18.999 Rs, circa 236€; attendiamo di scoprire se e quando arriverà anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il