Il meglio di Xiaomi, Redmi e POCO su Amazon: tutte le offerte esclusive Prime!

Per la seconda volta in un anno, Amazon ha dato il via al suo evento Prime Day, uno dei più attesi dagli utenti. Tutti i principali brand stanno lanciando iniziative e sconti proprio attraverso l'e-commerce più famoso al mondo e la compagnia di Lei Jun non fa eccezione. Smartphone e prodotti smart life Xiaomi, dispositivi Redmi e POCO: tra le offerte esclusive Prime non mancano alcuni dei telefoni e accessori più apprezzati del momento!

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco le offerte esclusive per gli Amazon Prime Day di ottobre

Se siete interessati ad un dispositivo di fascia media, ma con un bel pannello AMOLED ampio (6.43″) e con risoluzione Full HD+, allora Redmi Note 11 di certo è il terminale che fa al caso vostro. POCO X4 Pro 5G è lo smartphone perfetto per chi punta ad un modello dallo stile accattivante, uno schermo AMOLED a 120 Hz ed il supporto al più recente standard di connettività: un dispositivo completo, ora ancora più accessibile!

Ovviamente è impossibile non nominare Xiaomi 12: l'ultimo top di gamma dell'azienda cinese trasuda stile e potenza da tutti i pori ed ora è in sconto ad un prezzo ghiotto!

Le offerte esclusive in occasione dell'Amazon Prime Day di ottobre non sono solo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO: trovano spazio anche accessori, prodotti per la casa, per la cura della persona e per le pulizie, cuffie true wireless, smartwatch, smartband (qualcuno ha detto Xiaomi Band 7?) e tanto altro ancora.

Le occasioni non sono ancora finite…

