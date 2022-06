Moto G62 5G e G42 ufficiali: i nuovi mid-range arrivano in Italia

Nel mentre attendiamo Motorola Frontier, il primo smartphone al mondo da 200 MPX, Motorola presenta i nuovi Moto G62 5G e G42. Due nuovi esponenti per il catalogo mid-range dell'azienda di Lenovo, che decide di ufficializzarli anche qua in Italia dopo G82 5G, G71, G52 e G22. Vediamo quindi le rispettive specifiche tecniche, così come il prezzo di vendita nel nostro paese.

Motorola presenta i nuovi Moto G62 5G e G42: ecco tutte le novità per i mid-range

Iniziamo con Moto G62 5G, smartphone caratterizzato da uno schermo punch-hole IPS LCD da 6,5″ Full HD+ a 120 Hz e il solito modulo fotografico ellittico sul posteriore, nelle colorazioni Midnight Gray e Frosted Blue. Dentro c'è lo Snapdragon 480+, SoC a 8 nm con CPU octa-core Kryo 260 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 619, assieme a memorie da 4/128 GB espandibile tramite microSD e modem 5G. L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 20W, mentre il sensore d'impronte è incastonato nel tasto d'accensione. Il comparto fotografico comprende una tripla sensoristica da 50+8+2 MP con grandangolare e macro, mentre la selfie camera è da 12 MP. Per quanto riguarda il software, è basato su Android 12 con MyUX.

Assieme a esso troviamo Moto G42: le differenze principali riguardano lo schermo, che qua è un pannello gOLED da 6,4″ Full HD+ a 60 Hz, e il mancato supporto 5G. Questo perché dentro c'è lo Snapdragon 680 a 6 nm con CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,9 GHz), GPU Adreno 610, memorie da 4/128 GB espandibile via microSD e batteria da 5.000 mAh con ricarica a 20W. Il resto delle specifiche include sempre una tripla fotocamera da 50+8+2 MP ma una selfie camera da 16 MP. Cambiano anche le colorazioni, sempre due, cioè Atlantic Green e Metallic Rosé.

Moto G62 5G e G42 – Prezzo e disponibilità

Moto G62 5G è disponibile in Italia al prezzo di listino di 299,90€, mentre G42 scende al prezzo di 259,90€. Entrambi saranno disponibili nelle prossime settimane nei principali store online e offline di riferimento.

