OPPO Find X6 Pro, spunta un’immagine: potrebbe avere uno stile tutto nuovo

Mentre siamo in attesa di saperne di più sulla prossima serie Reno 9, continuano le voci di corridoio anche per quanto riguarda il proseguimento della gamma top. OPPO Find X6 Pro sarebbe comparso in un'immagine leak, che ne svelerebbe il design: si tratta solo di un bozzetto, tuttavia è già presente un concept render realizzato dagli appassionati cinesi.

OPPO Find X6 Pro in una presunta immagine leak: ecco come potrebbe essere

L'insider DigitalChatStation ha stuzzicato gli amanti del tech asiatici con un'immagine che mostra le presunte novità in arrivo a bordo di OPPO Find X6 Pro. Si tratta solo di un bozzetto, tuttavia è già stato realizzato un concept render: si tratta di una rielaborazione non ufficiale basata sullo sketch del leaker cinese, quindi da prendere con le dovute precauzioni.

L'immagine in questione anticipa quelle che potrebbero essere le novità della back cover del prossimo Find, con un cambio di rotta non da poco. Per prima cosa, il modulo squadrato delle ultime generazioni verrebbe sostituito con uno circolare, posizionato al centro delle scocca.

L'altro cambiamento riguarda la sensoristica, che sembrerebbe vedere il ritorno dello zoom a periscopio (assente sia a bordo di Find X5 Pro che di X5).

Cosa aspettarsi da OPPO Find X6 Pro?

Nel momento in cui scriviamo i social cinesi sembrano essere parecchio convinti su quali potrebbero essere le principali caratteristiche di OPPO Find X6 Pro.

Per quanto riguarda la parte frontale si vocifera di uno schermo OLED da 6.81″, una soluzione AMOLED E6 con risoluzione in 2K e PWM Dimming a 2.160 Hz. Il fratello minore potrebbe avere dalla sua uno schermo BOE in 1.5K.

Ovviamente per il chipset ci si aspetta lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre per X6 base le indiscrezioni parlano di un “semplice” Snapdragon 8+ Gen 1. Non mancherà poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 125W, wireless da 50W. Concludiamo con il comparto fotografico, con un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP, con un sensore principale IMX989.

Vi ricordiamo che finora si tratta solo e esclusivamente di indiscrezioni, per giunta da prendere con le pinze!

