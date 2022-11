Black Friday ZTE: fino a 300€ di sconto sulla serie Axon, i migliori prezzi del 2022!

Nei giorni scorsi lo store ufficiale di ZTE ha anticipato il venerdì nero con una sfilza di occasioni per mettere le mani sui suoi top di gamma, sempre con un occhio al risparmio (parliamo di sconti fino al 50%!). Le offerte per il Black Friday continuano ancora per poco: questi sono gli ultimissimi giorni per acquistare ZTE Axon 40 Ultra o uno dei modelli della serie ad un prezzo spettacolare!

Tutte le offerte Black Friday di ZTE: sconti super sulla serie Axon!

Axon 40 Ultra

I protagonisti del Black Friday dello store ufficiale di ZTE sono gli smartphone della serie Axon. Parliamo di terminali in grado di distinguersi dalla massa, sempre e comunque. Non solo per forza bruta e specifiche top, ma per uno stile elegantissimo: si tratta di modelli premium realizzati con materiali resistenti ed una cura maniacale per i dettagli.

L'ultimo gioiello del brand è ZTE Axon 40 Ultra: il super flagship con fotocamera sotto lo schermo viene proposto in sconto al prezzo di 779€ e di 899€ (nei tagli da 8/128 GB e da 12/256 GB). Questa è la prima volta che il top di gamma è in offerta, quindi se siete interessati approfittatene ora perché l'evento dedicato al Black Friday terminerà il 28 novembre!

Axon 40 Ultra

Abbiamo ben 24 ore di Flash Sale per il modello Axon 40 Ultra, scorte illimitate, a partire dalle ore 13 del 25 novembre (con 80€ di sconto). Le occasioni per il venerdì nero – ricordiamo, l'evento più atteso ed importante dell'anno quando si parla di offerte – continuano anche sugli altri modelli della famiglia Axon.

Axon 40 Pro

Il recente Axon 40 Pro rappresenta la scelta più equilibrata per chi punta allo stile ma vuole spendere meno: in questo caso il prezzo è di 419€ e 519€ (nei tagli da 8/128 GB e da 12/256 GB). Il dispositivo adotta una selfie camera con Punch Hole, ma non si fa mancare nulla sia come bellezza che come prestazioni, grazie allo schermo AMOLED a 144 Hz con bordi Waterfall e allo Snapdragon 870 5G.

Axon 30 Ultra

Abbiamo poi Axon 30 Ultra, l'ex smartphone top della serie: il fatto di trovarci alle prese con “un pezzo grosso” si percepisce fin dal look, curato ed elegante. Il prezzo è di 449€ (8/128 GB) e di 549€ (12/256 GB).

Infine la nostra panoramica delle occasioni sullo store ZTE si conclude con Axon 30, un dispositivo evergreen: anche se parliamo di un modello dello scorso anno, resta sempre attuale sia nel comparto tecnico che nell'aspetto. Il dispositivo viene proposto al prezzo speciale di 299€ (8/128 GB) e di 399€ (12/256 GB)!

Axon 30

Le offerte Black Friday dello store ufficiale di ZTE sono disponibili non solo per gli smartphone ma anche per alcuni bundle, tutti presenti sul sito. È possibile risparmiare fino a 300€ con l'acquisto di un device Axon accompagnato dagli auricolari true wireless ZTE Buds oppure dall'indossabile Watch Live.

Vi segnaliamo che tutti i telefoni acquistati sul portale di ZTE hanno la spedizione gratis; con ogni ordine si riceveranno in regalo delle lampade LED, un omaggio gradito. Infine, ricordiamo ancora una volta che gli sconti per il venerdì nero dureranno fino al 28 novembre: approfittatene ora!

