OPPO Find N2: arrivano i primi screenshot che ne mostrano le caratteristiche

Si sente sempre più spesso parlare di OPPO Find N2, uno dei nuovi pieghevoli al quale il produttore cinese starebbe lavorando. Dopo la valanga di rumors che hanno investito il dispositivo in queste ultime settimane, arrivano adesso i primi screenshot che mostrano alcune delle (presunte) caratteristiche dello smartphone. Diamo un'occhiata insieme a ciò che è stato scoperto.

Questi screenshot mostrano alcune delle caratteristiche di OPPO Find N2

Gli screenshot sembrano provenire da un'unità di test e mostrano alcune delle caratteristiche di OPPO Find N2. Dalle immagini apprendiamo che lo smartphone viene indicato con il numero modello PGU110 e sembra disporre di un display pieghevole con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Purtroppo, gli screenshot non rivelano altre presunte caratteristiche dello smartphone, oltre ad indicare uno Snapdragon 8 Plus Gen 1 come cuore pulsante di OPPO Find N2.

Secondo alcune voci, il prossimo pieghevole potrebbe implementare la tecnologia MariSilicon X di Oppo per offrire un'esperienza fotografica migliore in condizioni di scarsa illuminazione, insieme alle tecnologie le ottimizzazione fornite da Hasselblad.

Rumors più recenti, inoltre, vogliono che OPPO Find N2 disponga di un display LTPO AMOLED da 7.1″ e che sia alimentato da una batteria da 4.520 mAh, mentre il software dovrebbe essere ColorOS 13 basato su Android 13.

Per scoprire tutti i dettagli dovremo comunque attendere che Oppo lanci il dispositivo. Stando a quanto trapelato in Rete, la produzione sarebbe già in corso e il debutto potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

