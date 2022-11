Xiaomi 13 Pro è servito: eccolo nelle immagini render di OnLeaks

Dopo le prime immagini dubbie finalmente possiamo avere qualche certezza in più in merito al design di Xiaomi 13 Pro, il prossimo top di gamma del brand cinese: il dispositivo è apparso nelle immagini render targate OnLeaks, insider che è sempre una garanzia!

Xiaomi 13 Pro nelle prime immagini render “affidabili”: design svelato da OneLeaks

Ovviamente anche in questo caso è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Comunque, solitamente OnLeaks è tra gli insider più affidabili sulla piazza e quando dice la sua, in genere, colpisce sempre nel segno. A questo giro abbiamo le prime immagini render di Xiaomi 13 Pro: ci sono stati scatti rubati nelle scorse settimane ma per la prima volta ne parla una fonte “affidabile”.

Il design del prossimo top di gamma di casa Xiaomi sembra simile a quanto visto negli scatti rubati in precedenza. Abbiamo un ampio modulo fotografico squadrato con tre sensori ed un flash LED orizzontale; frontalmente trova spazio un ampio schermo con bordi curvi, cornici sottilissime ed un minuscolo foro per la selfie camera.

Le immagini mostrano anche l'ingresso Type-C, gli speaker, il pulsante di accensione ed il bilanciere del volume. Stando a quanto riportato da OnLeaks, Xiaomi 13 Pro misurerebbe 163,0 x 74,6 x 8,8 mm; lo spessore salirebbe a 11,8 mm contando anche la sporgenza della fotocamera.

E ora che il design di Xiaomi 13 Pro è servito non resta che attendere dei render ufficiali o immagini dal vivo credibili. Ovviamente i dubbi restano almeno fino ad una conferma da parte di Xiaomi: tuttavia prendiamo i render di OnLeaks per buoni: cosa ve ne pare del nuovo stile della gamma top di Xiaomi?

