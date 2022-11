Il nuovo microfono per il karaoke Xiaomi Mijia vi trasforma in delle vere pop-star!

Qualcuno ha detto “karaoke”? Sì, ma di alto livello con il nuovo microfono Xiaomi Mijia K Song Mic, che vi trasformerà in delle vere pop-star grazie alle numerose tecnologie per il miglioramento della voce! Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo prodotto appena lanciato dal colosso tecnologico.

Xiaomi Mijia K Song Mic: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo microfono per il karaoke

Xiaomi Mijia K Song Mic è la versione aggiornata del microfono per il karaoke lanciata lo scorso anno, che presenta caratteristiche aggiornate all'interno di un corpo che non ha subito molte modifiche. Abbiamo dunque una la testa in spugna di alta qualità ed un manico ergonomico in acciaio lungo il quale sono posizionati vari tasti.

Il microfono per il karaoke offre equalizzazione EQ professionale, utilizza la tecnologia di ottimizzazione dinamica DRC per il miglioramento della voce e supporta la funzione di duetto wireless con connessione a doppio microfono. Oltre ciò, il dispositivo è dotato di un collegamento del segnale digitale, offre tecnologie per un basso rumore di fondo, una bassa distorsione e funzionalità a bassa latenza.

Supporta la trasmissione del segnale del segmento U, Xiao Ai e viene fornito con 36 effetti sonori preimpostati in quattro categorie. Infine, Xiaomi Mijia K Song Mic offre un'autonomia di 16 ore.

Microfono Karaoke Xiaomi Mijia K Song – Disponibilità e prezzi

Xiaomi Mijia Karaoke K Song Microphone può essere acquistato in Cina al prezzo di circa 51€ al cambio. Attualmente non si hanno ancora informazione sulla disponibilità in altri mercati. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

