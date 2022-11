Il letto smart Xiaomi si controlla con la voce e aiuta a smettere di russare

Xiaomi ha lanciato in questi giorni sul mercato un nuovo letto elettrico smart, la cui peculiarità è la possibilità di utilizzare il controllo vocale per regolare l'inclinazione e l'estensione della struttura, ma non solo.

8H Milan Smart Electric Bed Pro Max è il nuovo letto di Xiaomi con controllo vocale

8H Milan Smart Electric Bed Pro Max di Xiaomi è un letto elettrico smart dotato di un sistema a 5 motori, un motore in più rispetto alla precedente versione. Il nuovo supporto lombare migliora il comfort e il riposo di chi lo utilizza. L'ergonomia di questo letto è ideale per chi soffre di roncopatia, grazie alla possibilità di inclinarsi a 60° nella parte superiore e fino a 40° nella zona di riposo della gambe. Le diverse inclinazioni possono garantire un maggior comfort per testa, spina dorsale e ginocchia.

Il letto smart di Xiaomi è dotato di otto differenti modalità di utilizzo, tra cui: modalità orizzontale, anti-russamento, lettura, TV e modalità a gravità zero. Gli utenti possono anche personalizzare la posizione della struttura e salvare un preset per riutilizzarla in modo più veloce. Questo letto, inoltre, supporta nativamente l'applicazione Mijia e l'assistente vocale Xiao Ai. In questo modo è possibile impartire rapidamente i comandi vocali per cambiare in modo semplice e veloce la modalità di utilizzo corrente.

8H Milan Smart Electric Bed Pro Max di Xiaomi è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale e gli shop online più popolari al prezzo di 6099 yuan (circa 850€).

