Xiaomi presenta una piccola centrale elettrica portatile

Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo MIJIA Outdoor Power Supply 1000, un alimentatore elettrico da esterno in grado di fornire energia a tantissimi dispositivi contemporaneamente. Questa nuova versione è ideale per il campeggio e le gite fuori porta, data la sua ampissima capienza.

Xiaomi MIJIA Outdoor Power Supply 1000: l'alimentatore elettrico ideale per i lunghi viaggi

Xiaomi MIJIA Outdoor Power Supply 1000 è una versione più economica dell'alimentatore elettrico da esterno arrivato sul mercato lo scorso settembre. I due modelli condividono il design e la classificazione per il supporto ad 1 KWh. Dentro c'è un sistema di monitoraggio della temperatura composto da 21 sensori al fine di offrire un alto grado di sicurezza.

La forma quadrata di questo Power Supply 1000 integra una super batteria da 280.500 mAh, lievemente più ampia del modello Pro, in grado di alimentare anche per circa un'ora una friggitrice elettrica da 1.000W. L'alimentatore ha una certificazione UL e può essere utilizzato per oltre 800 cicli di ricarica mantenendo oltre l'80% della sua potenza originale.

L'alimentatore MIJIA eroga 220V/160W in modo stabile, con la possibilità di arrivare fino a 2.400W grazie alla tecnologia Shengwei Drive. Un prodotto, quindi, in grado di alimentare senza problemi anche piccoli asciugacapelli, bollitori ed altri terminali ad alto assorbimento energetico; questo grazie anche alla presenza di numerosi connettori per collegare dispositivi elettrici di vario tipo.

Xiaomi MIJIA Outdoor Power Supply 1000 è disponibile sul sito ufficiale e tramite gli shop online più popolari in Cina al prezzo di 4499 yuan (circa 630€).

