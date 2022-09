Xiaomi lancia il nuovo alimentatore da esterno: mai senza energia, neanche al campeggio

Xiaomi ha lanciato Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro, un alimentatore da esterno utile per supportare la maggior parte dei dispositivi elettronici, anche mentre si è al campeggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Questo potente alimentatore da esterno Xiaomi Mijia può mantenere funzionanti tutti i vostri dispositivi elettronici

Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro è un alimentatore da esterno che offre una potenza di ricarica di 220V/1800W, quanto basta – e molto più – per supportare la maggior parte degli apparecchi elettronici esterni e da campeggio.

L'alimentatore è realizzato in materiali ignifughi ecologici di grado V0 e presenta una struttura “a telaio a gabbia” ad alta resistenza, che combina il telaio anulare in lega di alluminio con la lamiera stampata, mentre i componenti interni del nucleo sono ricoperti da un guscio indipendente che rende l'intera struttura più sicura e affidabile.

L'alimentatore è dotato di tecnologia di ricarica flash invertita a due vie e promette l'80% dell'autonomia in 50 minuti, e il 100% della batteria in 1.5 ore. Può ricaricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente (a tal proposito, supporta diverse interfacce di ricarica) e può anche essere utilizzato come dispositivo di accumulo di energia di riserva domestica. Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro può poi essere utilizzato contemporaneamente anche con Mijia Solar Panel 100W e supporta la ricarica di due pannelli solari fino a 200W.

Infine, l'alimentare può essere gestito dall'app Mijia, per controllare da remoto l'accensione/spegnimento di ciascuna interfaccia di carica, visualizzare in tempo reale il consumo energetico e il livello di carica residua.

Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro è disponibile in Cina al prezzo di 870€ circa al cambio. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

