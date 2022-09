Huawei Mate 50 arriverà Global? Il silenzio del brand desta qualche dubbio

Tra qualche ora Huawei porterà sul palco la tanto attesa serie Mate 50, senza però aver dato alcun indizio in merito al mercato Global. Infatti, ad oggi non è chiaro se vedremo una versione internazionale dei nuovi flagship del brand, ma i motivi per cui questo potrebbe non accadere ci sono.

Huawei Mate 50 Global non arriverà? I possibili motivi

Possibile design (Fonte: Teme)

Il dubbio sulla distribuzione fuori dalla Cina della nuova serie Mate 50 nasce dal fatto che Huawei non ha per nulla pubblicizzato il lancio dei nuovi top gamma sui suoi profili Global e questo ci fa pensare che il tutto potrebbe essere, per ora, un affaire prettamente cinese. Ma quale potrebbe essere il motivo di questa scelta?

Sostanzialmente, potrebbero essere un po' gli stessi di quelli precedenti, cioè quello che offre lo smartphone in termini di esperienza d'uso. HarmonyOS in Cina continua ad offrire un pacchetto completo e soddisfacente, ma all'estero si fa assai difficoltà ad integrarlo nell'immaginario comune, anche perché gli smartphone arrivano ancora con EMUI, come è stato per P50 Pro e Nova 10.

Molto potrebbero farlo anche i possibili prezzi alti, visto che se per il pieghevole Mate Xs 2 un prezzo molto alto è quasi giustificato, per un Mate 50 Pro un prezzo oltre i 1.000€ è difficile da piazzare. Capiremo, dunque, se nelle prossime settimane qualcosa si muoverà, se si sbloccherà nei mesi successivi o se effettivamente resteranno circoscritti al mercato in patria. Intanto, per saperne di più sulla serie, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

