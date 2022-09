Huawei Mate 50 avrà una modalità “Emergenza” per la batteria

Dopo due anni e ben 7 modelli diversi di Mate 40, Huawei sta per lanciare finalmente la serie Mate 50, che dovrebbe comprendere anche più modelli, fino ad un totale di quattro e che potrebbero arrivare tutti insieme. In questo articolo, dunque, raccoglieremo tutto ciò che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Aggiornamento 01/09: i teaser svelano la modalità Emergenza per Huawei Mate 50. Trovate tutti i dettagli in “Caratteristiche e specifiche tecniche”.

Huawei Mate 50, 50 Pro e 50 RS: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La prossima famiglia di smartphone premium di casa Huawei, come anticipato, potrebbe includere quattro diversi dispositivi. Secondo le indiscrezioni, infatti, il colosso cinese potrebbe presto lanciare Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS (Porsche Design) e Mate 50e. Ma come si presentano questi smartphone?

Sul design pare che Huawei abbia voluto “risparmiare” riproponendo uno stile sostanzialmente già visto ma non senza qualche modifica. Rimane il comparto fotografico dal modulo circolare, ma senza più l'anello che contraddistingueva Mate 30 e 40 bensì un blocco unico.

Ma ciò che rende estremamente interessante i Mate 50 sarebbe il display. Se partiamo dal modello base, dovremmo avere un pannello da 6.56″ OLED (2800 x 1225 pixel) BOE con refresh rate a 90 Hz, mentre per il Pro ed il Mate 50 RS ci sarebbe un possibile schermo curvo da 6.78″ AMOLED LTPO 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), sempre BOE, ma con refresh rate a 120 Hz e possibilmente con dimming PWM a 2.160 Hz. Tra l'altro, questa risoluzione sarebbe confermata da uno screen condiviso da un dirigente dell'azienda. Chiude il quartetto Mate 50E con un pannello sì OLED, ma flat con la stessa diagonale di Mate 50 e stesso refresh rate.

Curiosa la scelta dei sensori anteriori: se Mate 50 e Mate 50E avranno un punch-hole centrale, per il Pro ed il Porsche Design sarebbe previsto invece il ritorno del notch per integrare il sistema di riconoscimento facciale 3D Face Unlock. Una scelta peculiare, se si considera che anche Mate 40 Pro aveva questo metodo di sblocco biometrico ma senza notch.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Cosa dovrebbe muovere i nuovi Huawei Mate 50? Il chipset più presente nei quattro modelli dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, rigorosamente con modem 4G, che andrebbe dunque ad aggiungere potenza e, paradossalmente, consumi migliori rispetti alla controparte 5G. Discorso diverso invece per Mate 50e, che si ritroverebbe invece lo Snapdragon 778G degli ultimi Nova 10. Lato memorie, dovremmo avere 8/12 GB RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1.

Lato batteria, per tutti è prevista una ricarica rapida a 66W, ma dovrebbe cambiare il modulo utilizzato, considerato che potrebbe essere da 4.400 mAh (Mate 50/50e) e da 4.500 mAh (Mate 50 Pro/RS Porsche). Per tutti sarebbe prevista la ricarica wireless, probabilmente anche in modalità inversa. Quanto al software, inevitabile non citare HarmonyOS 3.0, che segnerà il suo debutto su smartphone; a tal proposito, Huawei svela l'implementazione della modalità Emergenza, il cui scopo sarà quello di prolungare in maniera “estrema” l'autonomia. Qualora la batteria fosse scarica, Mate 50 sarebbe comunque in grado di offrire una sorta di modalità avanzata di risparmio energetico, con tanto di chiamate vocali e scansione di codici QR.

Fotocamera

Il capitolo fotocamera della serie Huawei Mate 50 è fortemente condizionato da quanto il brand ha realizzato con XMAGE, il sistema di imaging proprietario nato dopo l'addio alla partnership con Leica e dalle varie difficoltà di approvvigionamento. Ottiche, filtri e ottimizzazioni dovrebbero portare una qualità ancora più alta di quanto Huawei ci abbia già abituati.

E partiamo con il dire che tutti e quattro gli smartphone avranno quattro sensori ciascuno: Mate 50/Mate 50e con un possibile IMX766 da 50 MP, grandangolare, ToF e teleobiettivo con apertura variabile; Mate 50 Pro/Huawei Mate 50 RS Porsche con un possibile IMX800 da 50 MP, grandangolare, ToF e teleobiettivo sempre con apertura variabile. Per tutti la selfie camera sarebbe da 13 MP, ma i modelli superiori troverebbero (come già detto) il sensore 3D per lo sblocco con il volto e non solo.

Huawei Mate 50 – Possibile prezzo e data di uscita

La data di uscita, dopo tanti rinvii e leak durati due anni, è stata finalmente svelata: la presentazione della serie Huawei Mate 50 è fissata per il prossimo 6 settembre. Al momento l'appuntamento è fissato per la Cina e non è dato di sapere se avremo a che fare anche con una versione internazionale. Stando a quanto trapelato, ecco quali sarebbero i prezzi della serie Mate 50:

Huawei Mate 50 8/128 GB: 4.499 yuan ( ~650€ ) 8/256 GB: 4.999 yuan ( ~720€ )

Huawei Mate 50 Pro 8/256 GB: 6.499 yuan ( ~940€ ) 12/256 GB: 6.999 yuan ( ~1.010€ ) 12/512 GB: 7.699 yuan ( ~1.110€ )

Huawei Mate 50 RS Porsche Design 12/256 GB: 9.999 yuan ( ~1.400€ ) 12/512 GB: 10.999 yuan ( ~1.600€ )



