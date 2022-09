OxygenOS 12 sta dando problemi al display di molti OnePlus

Era il 2020 quando OnePlus si ritrovava sotto i riflettori a causa di problemi allo schermo: due anni dopo, la storia si ripete ma stavolta è colpa della OxygenOS 12. Quando si ha a che fare con smartphone dal pannello AMOLED, in più di un'occasione è capitato che alcuni brand venissero accusati di schermi problematici in fatto di aloni verdi. Tuttavia, questa volta la vicenda non sembra essere di natura totalmente hardware, ma anche legata a problematiche di tipo software.

Occhio alla OxygenOS 12: può danneggiare lo schermo del vostro OnePlus

Basta farsi un giro nel forum ufficiale per trovare diverse segnalazioni (1, 2, 3, 4) di possessori di smartphone OnePlus che lamentano la manifestazioni di linee verdi sullo schermo. E in praticamente tutti i casi, l'elemento in comune è sempre il solito, ovvero l'aver ricevuto e installato l'aggiornamento alla OxygenOS 12, perché soltanto in seguito al major update è comparso il problema al display per questi utenti.

Nonostante il problema si presenti dopo l'aggiornamento OxygenOS 12, quello in questione né un problema software né un glitch grafico, bensì un vero e proprio danneggiamento dello schermo. Ma com'è possibile che un aggiornamento software possa fare un danno hardware del genere? Per il momento OnePlus non sembra aver rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, ma possiamo trarre un'ipotesi sempre dalle segnalazioni della community. Vista la quantità di segnalazioni che parlano di problemi di surriscaldamento dopo l'aggiornamento OxygenOS 12, è possibile che la nuova release abbia provocato degli innalzamenti delle temperature che, in alcuni sfortunati casi, hanno finito per danneggiare irreparabilmente lo schermo. Sì, perché in casi come questo l'unico modo per risolvere è una sostituzione del pannello.

