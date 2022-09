I nuovi occhiali AR di Nio trasformano l’auto in un cinema

Nio ha lanciato dei nuovi occhiali AR pensati per essere indossati in auto, così da intrattenere i passeggeri durante un lungo viaggio, e permettere loro di vivere un'esperienza cinematografica con schermo da 130” a 4 metri di distanza. Ecco tutti i dettagli.

Nio lancia Air AR, gli occhiali per la realtà aumentata da auto

Nio Air AR sono degli occhiali AR da auto, pensati per intrattenere i passeggeri facendo vivere loro una vera e propria esperienza cinematografica, per ottenere uno schermo da 130″ guardato da circa 4 metri di distanza.

Gli occhiali supportano il nuovo servizio Nio PanoCinema basato sulla piattaforma NT 2.0, al momento disponibile solamente su auto più recenti. Sfortunatamente, i proprietari delle vecchie auto basate sulla piattaforma NT 1.0 come Nio ES8, ES6 ed EC6 non potranno collegar i nuovi occhiali AR al sistema di infotainment dell'auto. Il servizio offre accesso ad una serie di titoli che possono essere guardati in realtà aumentata ed è controllato dall'Air Smart Ring, che è a sua volta dotato di un pad capacitivo che permette di selezionare con il puntatore virtuale i contenuti da guardare.

Ciò si aggiunge alla già ampia libreria di film di oltre duecento film con supporto Dolby Atmos e titoli 3D che può essere goduta sugli schermi interni delle sue auto. Gli occhiali Nio Air AR sono disponibili per i possessori di ET7, ES7 ed ET5 al prezzo di 330€ circa.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il