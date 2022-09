Su Banggood chi arriva prima… risparmia fino al 70% su tanti prodotti!

Lo store Banggood ha cominciato il mese di settembre alla grande, con una serie di sconti tech su stampanti 3D, incisori laser ed altro. Ora che ci stiamo addentrando ancora di più nel vivo del periodo promozionale, arriva un'iniziativa super che permette di risparmiare fino al 70% sui vostri prodotti preferiti: tuttavia si tratta di un'occasione decisamente troppo ghiotta, riservata a pochissime unità di ogni dispositivo!

I saldi tech di Banggood continuano: sconti fino al 70% ma solo su pochissimi pezzi

Come funziona la nuova promo di Banggood? Non dovete far altro che scegliere i prodotti che più vi interessano tra quelli presenti nella pagina dell'evento e poi attendere la giornata del 7 settembre. Non appena partiranno gli sconti ci saranno dei prezzi esclusivi, ma validi sono su un numero limitato di unità.

Ad esempio, gli auricolari TWS BlitzWolf BW-FYE15 scenderanno a 27€: si tratterà di sole 50 unità. Non mancheranno smartphone e accessori, anche di brand come POCO e DOOGEE.

Nella pagina trovate anche una selezione di giochi, modellini e droni a prezzo ribassato, così come una serie di prodotti con deposito. In questo caso basterà pagare un acconto e poi completare l'acquisto nella data indicata per ottenere lo sconto indicato! Presenti all'appello anche gli immancabili Snap Up: prodotti disponibili a prezzo bassissimo, ma solo per un numero limitato di unità.

Di seguito trovate la pagina dell'iniziativa di Banggood, con tutti i dettagli ed i numerosi prodotti che saranno in sconto! Non dimenticate che la promo partirà il prossimo 7 settembre: ogni prodotto presenta un pratico conto alla rovescia che segna il numero di ore prima del via.

