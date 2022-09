vivo Y22 ufficiale: stile invidiabile e specifiche equilibrate

vivo ha ampliato la sua gamma Y nel mercato Global lanciando il nuovo Y22. Il nuovo budget phone è una sorta di upgrade di quanto è stato l'Y21, aggiungendo però un valore estetico molto originale a quanto ci dicono le specifiche tecniche.

vivo Y22: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Il nuovo Y22 trova uno stile vicino a quella che è la gamma V25 ma chiaramente verso il basso in termini di configurazione. Tuttavia, la back cover è davvero particolarissima e gli dona un tono rispetto ad altri modelli della stessa categoria. Passando al display, il pannello è un LCD IPS da 6.55″, che trova un drop notch per includere la selfie camera.

Passando al comparto hardware, abbiamo un buon chipset MediaTek Helio G85, un bel salto di qualità rispetto al P35 dell'Y21. Il SoC è accompagnato da 4/6 GB RAM e 64/128 GB di storage. Lato batteria, il modulo presente è da 5.000 mAh, a cui si aggiunge una ricarica a 18W. Per la fotocamera, i due sensori posteriori trovano una risoluzione da 50 + 2 MP con Macro. La selfie camera è poi da 8 MP. Infine, per il software troviamo Android 12 customizzato dalla Funtouch OS 12.

vivo Y22 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Y22 arriva nel mercato Global, precisamente in Indonesia, ad un prezzo di circa 163€ (2.399.000 rupie indonesiane). Non sappiamo se vivo porterà lo smartphone anche in Europa ma non è escluso, considerando che il modello precedente è arrivato.

