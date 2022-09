Apple Watch Pro con il display più grande di sempre, ma potrebbe non piacere a tutti

Sono ormai mesi che si parla di un nuovo smartwatch rugged, che per sua natura dovrebbe essere molto più robusto rispetto gli altri indossabili Apple è incentrato in modo particolare sullo sport. Il dispositivo in questione prenderebbe il nome di Apple Watch Pro e il suo debutto è atteso per il prossimo 7 settembre al Far Out, il grande evento nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe alzare il sipario su una vasta gamma di prodotti tra cui i nuovi iPhone 14, gli AirPods Pro, Apple Watch Series 8, SE e forse anche i nuovi iPad.

Ora, 91Mobiles ha realizzato dei rendering CAD che mostrano il presunto aspetto del nuovo smartwatch. Curiosi di scoprire come potrebbe essere?

Apple Watch Pro potrebbe presentare il display più grande di sempre e un corpo molto robusto

Questi primi rendering CAD realizzati da 91mobiles ci danno la possibilità di capire come potrebbe essere l'aspetto di Apple Watch Pro. Una delle prime cose che risaltano all'occhio è il display. Si dice, infatti, che lo smartwatch presenterà lo schermo più grande mai visto su un Apple Watch e che la cassa misurerà 49 mm.

Il lato destro del dispositivo sembra aver subito una notevole riprogettazione e ora vede una sporgenza per ospitare la corona digitale, il microfono e il pulsante multitasking. Non è chiaro se questo fattore di forma arriverà anche sui normali modelli della Serie 8. Sul lato sinistro, sembra invece esserci un altro pulsante insieme a una presa d'aria per gli altoparlanti. A cosa serva questo pulsante aggiuntivo, non è ancora chiaro.

Inoltre, dal momento in cui si tratterebbe del primo modello Pro in assoluto per Apple Watch, questo potrebbe anche essere dotato di cinturini esclusivi. Poiché presenterebbe dimensioni piuttosto elevate e un design robusto, questo indossabile potrebbe non piacere a tutti. Se volete scoprire le più recenti indiscrezioni su Apple Watch Pro, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

