Apple Watch Pro sarà rugged e costerà un occhio della testa

Quest'anno potremmo assistere al debutto del primo Apple Watch Pro rugged. Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, infatti, il colosso di Cupertino starebbe lavorando ad almeno tre nuovi smartwatch della serie 8, tra cui un Apple Watch SE di seconda generazione e uno smartwatch watch che competerà direttamente con altri indossabili di questo tipo. Amazfit T-Rex 2, giusto per citare una delle ultime entrate nel mercato, avrà un nuovo rivale?

Apple potrebbe presto lanciare il suo primo smartwatch rugged, ma a che prezzo?

Proprio così. Se le voci son vere, pare che il colosso di Cupertino sia pronto a lanciare un Apple Watch Pro rugged, che per sua natura sarebbe molto più robusto e resistente rispetto gli altri indossabili firmati Apple. Secondo la fonte, questo smartwatch Apple sarebbe incentrato in modo particolare sullo sport e presenterebbe un corpo molto più robusto, fatto per resistere anche in ambienti più difficili e supportare l'utente in attività estreme. Pertanto, si dice che questa particolare versione dell'Apple Watch possa disporre di un case in metallo di alta qualità e di uno schermo più resistente con una diagonale di quasi 2″.

Non è ancora chiaro se Apple Watch Pro conserverà la sua struttura di base, cioè una cassa di forma quadrata, o se adotterà un design più vicino a quella di altri sportwatch, come il già citato Amazfit T-Rex 2. E poi, a cosa serve uno smartwatch di questo tipo se non riesce a portarci a casa conservando ancora una buona percentuale della sua autonomia? A ben poco. Proprio per questo motivo, il primo rugged watch di Apple dovrebbe essere dotato anche di una batteria in grado di assicurare una durata più lunga. Inoltre, i rumors parlano anche di chip S8, migliore rilevamento per nuoto ed escursioni e di un nuovo sensore di temperatura corporea. Come afferma Mark Gurman di Bloomberg, “sarà progettato per attrarre gli atleti di sport estremi e chiunque potrebbe acquistare un orologio sportivo Garmin di fascia alta per allenamenti intensi“.

E per quanto riguarda il prezzo, invece? Beh, l'utilizzo di materiali più resistenti, la presenza di uno schermo di dimensioni più grandi e di tecnologie più avanzate potrebbe portare a un prezzo di gran lunga superiore a quello degli altri modelli. Si vocifera che Apple Watch Pro possa avere un prezzo di circa 900/999$; attualmente, il modello base parte da 399€ mentre quello più costoso, con scocca in titanio, costa 849$.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il