OxygenOS 12: tutti i bug degli smartphone OnePlus

Nel mentre si sta diffondendo l'aggiornamento alla OxygenOS 13, molti utenti hanno ancora uno smartphone OnePlus con la OxygenOS 12, se non alla 11, e i bug software potrebbero non mancare. Purtroppo la major release di scorsa generazione, rilasciata in occasione di Android 12, non è esente da difetti, così come la MIUI di Xiaomi. Per questo, ho deciso di raggrupparli in un articolo che vi aiuti a tenerne traccia e sapere se ci sono altri utenti che hanno i vostri stessi problemi di software.

Ovviamente, vista la quantità di modelli e versioni software in circolazione è praticamente impossibile tenerne traccia in maniera totalmente esaustiva. Quelli che trovate elencati sono i bug segnalati dalla community sul forum ufficiale: se voi aveste altri problemi qua non elencati, vi invitiamo a farli presente nella sezione dei commenti. Infine, i bug qua segnalati potrebbero non riguardare chiunque possieda quel determinato modello coinvolto.

Ultimo aggiornamento: settembre 2022

OxygenOS 12: ecco la lista dei bug che colpiscono gli smartphone OnePlus

OnePlus 10T

04/09 – Il widget Work/Life Balance scompare dopo il riavvio

04/09 – Problemi con la forma delle icone

04/09 – Problemi di esposizione e bilanciamento del bianco nella fotocamera

02/09 – Lo sblocco per le app ha problemi col riconoscimento facciale

01/09 – L'app Telefono si chiude da sola quando viene cercato un contatto

OnePlus 10 Pro

04/09 – La voce “Media Storage” occupa decine di GB in maniera anomala

04/09 – Impossibile aprire video con l'app File Manager

03/09 – Icone delle notifiche assenti nella barra di stato

31/08 – La sveglia smette di suonare in maniera anomala

20/08 – Impossibile interrompere le chiamate

18/08 – Impossibile aggiornare il OnePlus Launcher

18/08 – Problemi nella configurazione della modalità Work/Life Balance

17/08 – Impossibile effettuare il backup di WhatsApp

17/08 – Le suonerie assegnate ai contatti non funzionano

23/07 – Le SIM non vengono rilevate

20/07 – Rallentamenti durante la registrazione video

30/06 – OnePlus Games crasha improvvisamente

OnePlus 9/9 Pro

27/08 – La barra di notifica si abbassa e interferisce durante le chiamate

25/08 – Problemi di schermo nero durante telefonate e chiamate Discord

25/08 – Le notifiche continuano ad arrivare pur attivando la modalità Gaming

24/08 – Problemi di qualità fotografica con la modalità Ritratto

28/07 – Un bug della fotocamera fa sì che risulti in uso dopo aver rifiutato una videochiamata

28/07 – Arresti improvvisi

28/07 – L'indice laterale nel drawer compare solo con alcune lingue

26/07 – Problemi con la ricezione di messaggi su WhatsApp

25/07 – Consumi eccessivi della batteria

25/07 – Eccessiva lentezza per l'avvio dello smartphone

24/07 – Problemi con Rubrica, velocità di connessione, bug grafici nelle chiamate e dentro WhatsApp

22/07 – Surriscaldamenti improvvisi

20/07 – Lo schermo diventa inutilizzabile quando si ricevono chiamate

20/07 – Problemi di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco

20/07 – La programmazione della schermata Always-On Display non funziona

19/07 – Problemi di regolazione della luminosità

19/07 – I contenuti multimediali ripartono da soli dopo averli messi in Pausa

19/07 – Il dialer non funziona nella selezione delle opzioni durante le chiamate

16/07 – Alcune app si riavviano da sole improvvisamente

OnePlus 8/8 Pro

15/08 – Problemi di notifiche

14/08 – Il Wi-Fi si disconnette da solo09/08 – Problemi di calo dei frame nella registrazione video a 60 fps

29/07 – La certificazione Widevine passa da L1 a L3 e impedisce di vedere in HD le piattaforme di streaming video

29/07 – Impossibile collegare lo smartphone al PC

29/07 – Problemi con la ricezione delle notifiche

28/07 – Android Car non funziona

26/07 – Problemi di surriscaldamento e rallentamenti del sistema

25/07 – Rallentamenti per le app di messaggistica

25/07 – Lo schermo si riaccende durante le chiamate

25/07 – La connettività OTG non funziona

21/07 – Non vengono rilevate entrambe le SIM inserite

15/07 – Rallentamenti e problemi qualitativi con la fotocamera

15/07 – Ricarica più lenta con caricatori di terze parti

14/07 – Ricarica wireless più lenta

06/05 – Il sensore di prossimità non funziona correttamente

OnePlus 8T

20/07 – Disconnessioni dalla rete mobile durante la guida

15/07 – Il tasto home non funziona

11/07 – La voce si sente a scatti durante le chiamate

11/07 – Google Pay non funziona

09/07 – Il Wi-Fi si disconnette da solo

08/07 – La funzione Schedule e l'illuminazione Horizon non funzionano

27/05 – Gmail non si sincronizza in automatico e le notifiche non arrivano

OnePlus Nord 2

05/09 – Scritte in cinese nella modalità Bitmoji

04/09 – Accensione spontanea dello smartphone da spento

04/09 – Impossibile aggiornare l'app OnePlus Shelf

02/09 – Lo schermo si spegne improvvisamente durante le chiamate

02/09 – Problemi di instabilità con la connettività Bluetooth

01/09 – Impossibile collegarsi alle reti Wi-Fi a 5 GHz

29/08 – La seconda SIM non viene correttamente rilevata

OnePlus Nord 2T

02/09 – La connessione hotspot si disconnette frequentemente

30/08 – Impossibile visualizzare le notifiche nella schermata di blocco

OnePlus Nord

05/09 – Impossibile completare la registrazione dell'impronta digitale

31/08 – Problemi con l'intensità della vibrazione ridotta

30/08 – Impossibile usare la connettività OTG

30/08 – Instabilità con le cuffie wireless a causa di problemi col sensore di prossimità

29/08 – Problemi di lag nella registrazione di video

OnePlus Nord CE 2

29/08 – La sezione “Altro” occupa diversi GB in maniera anomala

