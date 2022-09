Xiaomi Electric Scooter 3 Lite arriva in Italia ed è già disponibile su Amazon

Mentre siamo in attesa di conoscere prezzo e disponibilità dell'ultimo monopattino Pro di Xiaomi, ecco arrivare delle novità interessanti per gli utenti appassionati di dispositivi per la mobilità. A distanza di un po' di tempo dal debutto patria ecco che il modello low budget della scorsa generazione si affaccia anche in Italia: andiamo a scoprire tutto su Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite, tra prezzo, caratteristiche e disponibilità!

Aggiornamento 06/09: il monopattino elettrico Lite di Xiaomi spunta a sorpresa su Amazon Italia. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite: tutto quello che c'è da sapere sul monopattino elettrico economico

Design e caratteristiche

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite (Mijia Electric Scooter 3 Youth in patria) è stato lanciato inizialmente in Cina ma una certificazione precedente lasciava intendere anche l'arrivo per il mercato internazionale. Ed ora ecco che questa novità è arrivata alle nostre latitudini: vediamo quali sono le varie caratteristiche.

Il monopattino elettrico Lite di Xiaomi ha dalla sua un design ampiamente collaudato (seppur con un tocco ancora più minimal), con un corpo robusto e leggero, realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza. Abbiamo una struttura più “sottile” rispetto al modello 1S, ma ciò non va ad impattare sulla resistenza; anzi abbiamo dei miglioramenti in termini di stabilità durante la guida.

Non manca all'appello un pratico display per visualizzare i vari parametri del dispositivo. Il monopattino è mosso da un motore da 250W ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Tuttavia abbiamo un'autonomia fino a 20 Km, quindi si tratta di una soluzione pensata per spostamenti brevi.

Per quanto riguarda le colorazioni disponibili abbiamo una versione Black ed una Beige, in entrambi i casi con inserti in rosso.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite – Prezzo e disponibilità

Il “piccolo” Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite (o Mijia Electric Scooter 3 Youth) è stato lanciato in Cina ad aprile ed ora arriva in Italia al prezzo di 453€. Il monopattino elettrico è comparso sul sito Global ed è disponibile in vari paesi su Amazon, compreso il nostro. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

