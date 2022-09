OnePlus Ace Pro x Razer è la versione speciale per gamer incalliti

Dopo l'annuncio di alcuni giorni fa, ora la collaborazione tra il brand cinese e uno dei marchi da gaming più blasonati è ufficiale e si concretizza con OnePlus Ace Pro x Razer Edition. Andiamo a scoprire che cosa cambia rispetto alla versione standard e quali sono le aggiunte per i gamer!

OnePlus Ace Pro x Razer Edition: caratteristiche e prezzo della nuova versione speciale

Come spesso accade quando si tratta di edizioni speciali (anche se ci sono delle piacevolissime eccezioni, come nel caso di Realme x Naruto), il telefono non vede novità né in termini di design né di specifiche. OnePlus Ace Pro resta invariato mentre a cambiare è la confezione di vendita, con uno stile unico e vari prodotti in collaborazione con Razer.

La confezione si presenta come un massiccio box mentre all'interno troviamo una ventola di raffreddamento per smartphone targata OnePlus (una soluzione da 18W) ed un paio di Gaming Fingertips a marchio Razer. Non sembra presente una cover: sarebbe stata un'aggiunta gradita, magari con qualche personalizzazione da parte di Razer.

La nuova versione OnePlus Ace Pro x Razer Edition ha debuttato in Cina nella sola variante da 16/512 GB, al prezzo di 621€ al cambio attuale (4.299 yuan). Questa particolare box, al momento, è un'esclusiva cinese e non sappiamo se arriverà alle nostre latitudini.

Per chi è interessato al dispositivo, ricordiamo che Ace Pro è stato presentato anche in versione Global, solo che lo conosciamo come OnePlus 10T (protagonista anche della nostra recensione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il