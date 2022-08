OxygenOS 13: link per i modelli OnePlus | Download

Come ogni anno, anche il 2022 significa un nuovo major update per OnePlus, più precisamente l'aggiornamento alla OxygenOS 13 accompagnata da Android 13. Dopo esserci lasciati alle spalle la dodicesima versione dell'interfaccia proprietaria, e aver accantonato il tanto chiacchierato Unified OS con OPPO, la nuova UI porta con sé diverse novità. E in questo articolo potete trovare la lista degli smartphone che riceveranno (o hanno ricevuto) questo aggiornamento e il relativo link al download.

Ultimo aggiornamento: agosto 2022

OxygenOS 13: ecco gli smartphone OnePlus supportati e il link al download

Come discusso nell'articolo dedicato, OnePlus ha creato una OxygenOS 13 dall'estetica rinnovata: il design Aquamorphic è composto da linee arrotondate, nuove animazioni ed effetti visivi e funzionalità aggiuntive. Il nuovo Smart Launcher permette di ingrandire icone e widget, la Sidebar rivela varie scorciatoie con uno swipe e l'Always-On Display supporta il player di Spotify, la visualizzazione delle consegne di cibo in tempo reale e nuove personalizzazione grafiche. Novità anche per l'ecosistema, in particolare per le cuffie, più rapide a collegarsi con Fast Pair e con supporto all'audio spaziale, mentre con Audio Switch si può switchare il flusso audio fra smartphone, smartwatch e smart TV. Fra le altre novità troviamo i messaggi RCS, nuove opzioni per modalità Zen e migliorie per la sicurezza.

Ecco quali sono gli smartphone OnePlus aggiornati alla OxygenOS 13 e per cui è disponibile il link al download:

Modello Versione OTA completo Rollback OnePlus 10 Pro A.15 (Open Beta 1 Global) Scarica Scarica OnePlus 10T OnePlus 10R OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus 9R OnePlus 9RT OnePlus 8T OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus Nord 2 OnePlus Nord 2T OnePlus Nord CE OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2 Lite

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il