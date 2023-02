OnePlus 11 5G riceve il suo primo aggiornamento: ecco le novità

La compagnia cinese ha presentato da poco il suo ultimo top di gamma e ora, a distanza di circa una settimana, abbiamo il primo update. OnePlus 11 5G – in versione Global – sta cominciando a ricevere l'aggiornamento alla OxygenOS 13 A.07: ecco quali sono le novità che sono state introdotte dal nuovo software.

OnePlus 11 5G riceve la OxygenOS 13 A.07: tutte le novità del primo aggiornamento

Non tutti hanno ricevuto il loro OnePlus 11 5G, ma quanto il top di gamma arriverà nelle mani degli utenti ci sarà ad attenderli già un primo aggiornamento. Questo arriva con il numero di versione CPH2447_11_A.07 e porta con sé le patch di sicurezza del mese di gennaio 2023 (quindi non proprio recentissime).

L'update non porta stravolgimenti, ma si configura più come una sorta di aggiornamento del Day One: abbiamo vari miglioramenti nella stabilità e per quanto riguarda alcune funzioni, ci sono fix e correzioni. Di seguito trovate il changelog completo.

Sistema Migliorata la stabilità del sistema. Migliorata la regolazione automatica della luminosità dello schermo in ambienti bui. Risolto un problema per cui occasionalmente il pannello Impostazioni rapide non può essere abbassato. Integrate le patch di sicurezza Android di gennaio 2023 per migliorare la sicurezza del sistema.

Comunicazione Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi. Migliorata la stabilità della connessione degli auricolari Bluetooth e cablati.

App Risolto un problema per cui le foto non possono essere condivise in WhatsApp quando è aperta in una finestra mobile.



Al momento il primo aggiornamento di OnePlus 11 è stato rilasciando in India; quasi sicuramente arriverà in versione Global nel corso dei prossimi giorni. Nel caso, qui trovate tutti i download dedicati agli smartphone del brand cinese (con OxygenOS 13).

Il nuovo OnePlus 11 5G è stato lanciato di recente in Italia ed è già acquistabile (dall'Italia, al momento si sconsiglia l'acquisto di modelli cinesi perché sembrano essere Region Locked). Se volete conoscere tutti i segreti dell'ultimo top di gamma del brand eccovi la nostra recensione.

