S23 è un successo: mai così tanti preorder nella storia di Samsung

Inizia a farsi evidente che l'apprezzamento per la nuova serie Samsung Galaxy S23 si stia riflettendo anche su quello che sta diventando un vero e proprio record di vendite. L'abbiamo detto nella nostra recensione: dopo anni di tentennamenti, finalmente Samsung è riuscita a tirar fuori un trio di top di gamma competitivo, e i numeri gli stanno dando ragione.

In molti vogliono Samsung Galaxy S23, come testimonia il record di preordini

Subito dopo la presentazione ufficiale all'Unpacked 2023, Samsung ha dato via ai preordini per la nuova Galaxy S23, ottenendo un altissimo responso da parte dei consumatori. Come riportano i media coreani, i preordini in Sud Corea hanno toccato 1,09 milioni di unità, una crescita del +7% rispetto alla serie S22 ma soprattutto il più alto di numero di preordini di sempre per la serie Galaxy S (battendo anche i pieghevoli) in madre patria, battuto solo dalla serie Note 10 che nel 2019 toccò 1,4 milioni. E come prevedibile, il 60% di queste registrazioni è tutto per il modello Ultra, confermando il trend che vede in moltissimo preferire il modello più costoso ma anche più dotato; ci sono poi S23 e S23, rispettivamente al 24% e 15% del totale dei preordini.

